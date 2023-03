Halle Bailey pleure en dévoilant sa poupée ‘Little Mermaid’: ‘Cela signifie tellement pour moi’

L’un des rêves d’enfance de Halle Bailey est devenu réalité.

Bailey, 22 ans, a dévoilé sa nouvelle poupée « Little Mermaid » le 6 mars, qui a le même grain de beauté que Bailey a sur le visage.

Halle Bailey montre sa nouvelle poupée « Little Mermaid ». @HalleBailey sur Twitter

« J’ai quelque chose de vraiment excitant à vous révéler. Je vais pleurer », a déclaré l’acteur de « La Petite Sirène » avant de dévoiler la poupée dans une vidéo qu’elle a partagée sur Twitter et Instagram. « C’est la nouvelle poupée ‘La Petite Sirène’. Je m’étouffe littéralement parce que cela signifie tellement pour moi et en avoir une qui me ressemble, c’est mon personnage préféré de Disney, c’est très surréaliste.

« Et regarde, elle a même mon grain de beauté », poursuit Bailey, désignant le grain de beauté de la poupée avant de pointer le sien. « Voir! »

Bailey a exprimé son enthousiasme en montrant aux fans que la poupée avait également la même coiffure qu’elle, et elle a dit qu’elle était « tellement stupéfaite » par l’apparence du jouet qu’elle a plaisanté en disant qu’elle pourrait le voler, « ramenez-le à la maison et cachez-le pour toujours ».

Bailey a légendé le clip mignon, « Omg la petite fille en moi se pince en ce moment .. j’ai ma propre poupée Little Mermaid Ariel !!! Je ne peux pas croire à quel point elle capture ma version de ce personnage emblématique brb va aller pleurer maintenant … »

Sur Instagram, la sœur de Bailey, Chloé, a commenté : « J’EN ACHÈTE 100 !!! »

Le compte Instagram officiel de Barbie a déclaré : « Bien mérité ????❤️. »

Le rappeur Coi Leray a ajouté : « ???????????????????????????????????????????????????????????????????? félicitations, vous êtes tellement inspirant????????????????????. »

Et l’actrice de « West Side Story », Rachel Zegler, a dit : « Petite fille ! De quoi sont faits les rêves. »

En septembre 2022, les fans ont vu la première bande-annonce du remake en direct très attendu de Disney de « La Petite Sirène ».

Le clip montrait Bailey chantant la chanson à succès de son personnage Ariel « Part Of Your World », qui a été rendue populaire à l’origine par Jodi Benson dans le film d’animation de 1989.

Halle Bailey dans le remake live-action de Disney de « La Petite Sirène ». WALT DISNEY PICTURES / Alamy Banque D’Images

Dans une interview de février avec « The Face », Bailey a parlé du contrecoup raciste qu’elle a reçu pour son casting dans le film et a déclaré qu’en tant que femme noire, elle s’attendait à ce que cela se produise.

Elle a également parlé du contrecoup lors d’une session de questions-réponses en septembre avec ses fans sur sa chaîne YouTube, où elle s’est penchée sur l’optimisme en disant qu’elle était heureuse que sa participation au film ait déclenché une conversation sur la race.

« Aujourd’hui, avec tous les commentaires et les opinions des gens, cela me rappelle simplement d’être, numéro un, ancré et reconnaissant d’avoir cette opportunité, et le fait que cela suscite une telle discussion comme celle-ci pour nous tous « , a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Je sais ce que cela aurait signifié pour moi en tant que petite fille d’avoir pu voir un Ariel noir quand j’étais plus jeune. Si j’avais vu ça, ça aurait complètement changé ma vision de la vie.