Sarazar au Portugal: 2ème partie du document de voyage publié avec WDR Reisen

Il y a deux semaines, après le premier épisode du nouveau documentaire de voyage de Valentin «Sarazar» Rahmel sur le YoutubeLa chaîne WDR Reisen a été publiée et nous avons été emmenés pour un voyage d’une demi-heure à travers la Grèce, le deuxième épisode est maintenant disponible. Cette fois, il y a un road trip du sud ensoleillé au nord vert du Portugal.

Portugal avec Sarazar – Algarve, Lisbonne et Nord

Dans le nouvel épisode, Sarazar et ses deux compagnons Benni et Max rendent le Portugal dangereux. La visite commence dans le sud de l’Algarve par une visite en buggy. Les trois prennent également des cours de surf et rencontrent des professionnels du surf à Peniche et Nazaré pour parler de leur vie quotidienne.

Après avoir visité une grotte de stalactites à couper le souffle, le nord vert vous attend avec une aventure passionnante en tyrolienne avant de terminer votre voyage dans le parc national de Peneda-Gerês avec ses paysages de rêve.

Vous pouvez trouver plus d’informations et de photos sur le voyage sur le compte Instagram de WDR Reisen.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂