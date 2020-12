Grow Big (or Go Home) est un nouveau jeu de simulation de jardin disponible sur Steam

Grandir (ou rentrer à la maison) est un titre indépendant de Quarant Inc qui place les joueurs en charge d’un simulateur de jardin intéressant. Les joueurs interagissent avec un jardin de pixel art tout en parcourant plusieurs niveaux intéressants. Vous payez comme Bruce, le premier jardinier d’intérieur au monde, et vous devez montrer que tout le monde peut grandir ou rentrer à la maison.

Ce jeu est une expérience intéressante et diversifiée car les joueurs voyagent dans différents endroits, époques et plus encore. Avec l’aide de la magie de haute technologie, d’un arrosoir et d’un miroir réfléchissant, les joueurs doivent résoudre un large éventail de casse-tête et découvrir ce que signifie être un jardinier d’intérieur.

Entrez dans un simulateur de jardinage intérieur pixel-art 2D. Les joueurs devront progresser à travers plus de 15 niveaux rapides. Voyagez à différents endroits et époques en expérimentant avec de l’eau, de la lumière et plus encore pour entretenir les plantes. Il s’agit d’un jeu de puzzle qui mettra les joueurs au défi Grandissez (ou rentrez chez vous).

Ce jeu est livré avec une musique thématique originale d’un concepteur sonore talentueux. Chaque morceau complète les 15 niveaux imaginatifs qui placeront les joueurs dans un défi final et difficile se déroulant en enfer. Si les joueurs parviennent à atteindre la fin,

Le jeu a des commandes simples avec un concept simple. Cela facilite l’apprentissage de l’expérience, mais les énigmes difficiles et les concepts évolutifs la rendent difficile à maîtriser. Continuez à regarder le jeu grandir à mesure que vous cultivez lentement les plantes dans chacun des environnements de puzzle.

Pour en faire un titre encore plus intéressant, le jeu est réalisé dans un design de pixel art merveilleusement simple. Cela en fait un jeu clair et défini sans se concentrer sur des environnements compliqués ou sur le réalisme.

Ce jeu emmène les joueurs dans des cultures, des planètes, des mondes et des lieux difficiles. C’est une expérience stimulante et difficile, mais au moins elle s’étend à des endroits étranges.

C’est un excellent jeu pour les joueurs de tous âges. Bien que son design simpliste puisse être dissuasif, il donne au jeu un style plutôt mignon et ludique. Plantez, jardinez et plus encore lorsque vous grandissez ou que vous êtes renvoyé chez vous.

Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web des développeurs du jeu, Vapeur page et les médias sociaux. Les développeurs sont assez petits, mais il existe encore une quantité décente de contenu que les fans intéressés peuvent explorer.

Grandir (ou rentrer à la maison) est disponible sur Steam dès maintenant. Le jeu est encore assez récent, il est donc conseillé aux joueurs de laisser un avis et de faire savoir aux développeurs ce qu’ils en pensent.