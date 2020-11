Il y a une série «  Wonder Girl  » en préparation à la CW (et ça a l’air fantastique!)

Les adeptes de CWverse devraient adorer cette nouvelle: il a été révélé que le réseau développe une série basée sur le personnage de Wonder Girl.

La série sera basée sur les personnages DC créés par Joëlle Jones et est montée par Dailyn Rodriguez et Berlanti Productions. La série raconte la trame de fond / histoire du personnage de DC Comics de Yara Flor, qui a récemment été révélé comme une nouvelle Wonder Woman.

La prémisse de Wonder Girl peut se résumer comme suit:

Wonder Girl se concentre sur Yara Flor, une rêveuse latina née d’un guerrier amazonien et d’un dieu brésilien du fleuve, apprend qu’elle est Wonder Girl. Avec son nouveau pouvoir, elle doit combattre les forces du mal qui chercheraient à détruire le monde.

En supposant que la série produise avec succès un pilote et reçoive une commande de série, ce serait la première série télévisée DC avec un super-héros latina dans le rôle principal. Vous pouvez voir plus de Yara Flor quand elle apparaît dans État futur: Wonder Woman au début de l’année prochaine.

Avec un peu de chance Wonder Girl reçoit le feu vert pour une commande de série par la CW, cela semble être un ajout fantastique à la programmation et un digne remplaçant pour Supergirl, qui termine sa course après la saison 6. En outre, cela pourrait-il être une occasion de voir Wonder Woman dans le CWverse, quelque chose que les fans réclament depuis des années? Même si ce n’est pas le cas, je suis ravi d’en savoir plus Wonder Girl dans les mois à venir.