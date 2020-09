Moria: 12600 personnes en danger: un camp de réfugiés brûle presque complètement

En raison du nombre croissant d’infections corona, le camp de réfugiés de Moria à Lesbos est en quarantaine. Mais maintenant, l’endroit, qui est destiné à 2800 personnes et où vivent 12 600 personnes, est en feu. Il existe différentes versions de pourquoi.

Plusieurs incendies se sont déclarés mercredi soir dans le camp de réfugiés de Moria à Lesbos et dans les environs. Selon les médias, les conteneurs résidentiels sont également en feu, raison pour laquelle les autorités ont évacué le camp. Entre-temps, presque tout le monde a quitté le camp, qui était presque complètement en feu, a rapporté la radio d’Etat grecque ERT aux petites heures du matin.

Des vents violents, dont certains atteignaient jusqu’à 60 kilomètres à l’heure, ont attisé les flammes. Les organisations humanitaires et les bénévoles sur place ont rapporté sur les réseaux sociaux des personnes pour qui la fumée et les flammes avaient coupé leurs voies de fuite. Il y a eu différentes déclarations sur les causes des incendies: certains résidents du camp ont parlé d’incendie criminel par des insulaires, selon d’autres informations, des migrants auraient eux-mêmes incendié et ont ensuite empêché les pompiers d’éteindre le feu.

Mission Lifeline, qui s’est engagé dans le sauvetage en mer et l’aide aux réfugiés de Saxe, a écrit qu’il y avait eu des manifestations dans le camp contre le verrouillage. Erik Marquardt, Membre des Verts au Parlement européen et dans un passé récent plus souvent à Moria sur place pour faire un rapport à partir de là, a tweeté: « Obtenez beaucoup de vidéos de Moria. Si le feu n’est pas arrêté, il ne reste presque plus rien demain. Rapport des résidents de nombreux morts et des milliers de sans-abri. «

Les services d’urgence de l’île combattent un grand incendie de forêt à environ 25 kilomètres au nord-ouest de Moria. Le camp de réfugiés de Moria est désespérément surpeuplé depuis des années; selon le ministère grec des migrations, environ 12 600 réfugiés et migrants y vivent actuellement – avec une capacité de seulement 2800 places. Depuis la semaine dernière, de plus en plus de cas d’infections corona sont survenus, c’est pourquoi l’entrepôt a été mis en quarantaine.