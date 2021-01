Comment obtenir plus de stockage dans Animal Crossing New Horizons

Au fil du temps, vous manquerez d’espace dans Animal Crossing New Horizons; Heureusement, il existe plusieurs façons d’étendre votre espace de stockage.

Comment augmenter le stockage dans Animal Crossing New Horizons

Pour obtenir plus de stockage Animal Crossing New Horizons, vous devrez rénover votre maison; cela peut être fait en parlant à Tom Nook aux services aux résidents et en choisissant l’option élargir mon dialogue à domicile. Cependant, vous aurez besoin d’au moins 500 000 cloches pour étendre votre espace de stockage; vous aurez également besoin d’une maison entièrement rénovée qui comprend les éléments suivants ci-dessous.

Sous-sol

Trois chambres au premier étage

Une chambre à l’étage

Totalement remboursé de la dette habitation

Une fois que vous avez tout ce qui précède construit et payé, vous pourrez alors parler à Tom Nook et choisir l’option de dialogue pour débloquer plus d’espace de stockage. Si vous sélectionnez l’option agrandir ma maison, l’espace de stockage maximum précédent de votre maison de 1600 augmentera de 800 à 2400. Cela dit, si vous avez le montant requis pour payer l’extension, payez-la, et vous devrez attendre un jour en jeu pour que la mise à niveau apparaisse sur votre maison.

Cependant, le stockage de votre maison n’est pas la seule chose que vous pouvez améliorer; vous pouvez également améliorer votre espace d’inventaire. Pour ce faire, vous devez acheter un article appelé Pocket Organization Guide pour 5 000 miles; vous pouvez acheter cet article au Nook Stop dans les services résidentiels.

