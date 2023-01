Sarah Michelle Gellar réfléchit sur l’industrie du divertissement et sa prochaine série Wolf Pack

Comme l’a noté The Hollywood Reporter, star Sarah Michelle Gellar est toujours bien reconnue pour son rôle emblématique de Buffy Summers dans Buffy contre les vampires. Cependant, en 2014, l’ancien super-héros surnaturel s’est concentré sur l’éducation d’une famille. Mais plus récemment, Gellar a choisi de revenir à ses racines de divertissement, et en 2022, elle est apparue dans le film Netflix Vengeance. Maintenant, l’actrice poursuit son récent film avec un rôle principal dans la série Paramount + Meute de loups sur lequel elle est également productrice exécutive. Récemment, Gellar s’est arrêtée pour discuter avec THR de ses expériences dans l’industrie du divertissement et de ce qu’elle espère réaliser avec sa prochaine série.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le spectacle Meute de loups est une série d’horreur au lycée où les monstres sont censés servir de métaphore aux luttes de l’adolescence moderne. Les liens clairs des locaux avec l’ancienne série de Gellar Buffy ne sont pas perdus pour l’étoile. « Pour revenir, pour réaliser des projets, vous devez rendre hommage à ce pour quoi vous êtes connu », a déclaré Gellar. « Si je fais des choses qui parlent à la base de fans – ce que je pense que ce sera le cas – et que je rassemble de nouvelles personnes en cours de route, peut-être que je me diversifierai à nouveau. Ce n’est pas un prochain acte pour moi, mais c’est certainement un nouveau chapitre. »

La star espère également faire des plateaux un espace plus sûr que ce qu’elle avait connu auparavant dans sa carrière. Bien que Gellar ne soit pas entrée dans les détails des difficultés auxquelles elle a été confrontée, l’amie de Gellar et ancienne co-star Seth Green a révélé certains des défis que la star a rencontrés sur le tournage de Buffy.

« Ce spectacle était juste difficile », a déclaré Green. « Nous travaillions des heures folles, et beaucoup de choses qui ont été poussées n’étaient pas nécessairement sûres ou dans les meilleures conditions. Sarah était toujours la première à dire: » Nous avons convenu que c’était une journée de 13 heures et c’est l’heure 15 – nous devons boucler « , ou » Hé, ce plan ne semble pas sûr « , alors que personne d’autre ne défendrait les acteurs et l’équipe. Je l’ai vue se faire traiter de salope, de diva, tous ces des choses qu’elle n’est pas – juste parce qu’elle prenait le relais de dire et de faire la bonne chose. »





Sarah Michelle Gellar a déclaré : « Je me donne toujours à 100 % »

Paramount+

Réfléchissant à la façon dont sa nature travailleuse était perçue au début de sa carrière, Gellar a déclaré: « Il fut un temps où j’avais la réputation d’être … difficile », a-t-elle noté, lançant des citations dans l’air. « Tous ceux qui me connaissent savent que cela vient du fait que je me donne toujours à 100%. Je n’ai jamais compris les gens qui ne le font pas. Je me suis un peu adouci dans [my expectations of others] – Je pense que c’est parce que j’ai fait un burn-out. »

En parlant de sa prochaine série Meute de loups, Gellar a déclaré qu’elle souhaitait que son rôle de productrice dans la nouvelle série lui procure un sentiment de sécurité qu’elle n’avait pas. Gellar a décrit un cas à THR où un membre de l’équipe a mis un membre de la distribution mal à l’aise en offrant des frottements au dos. La star a déclaré qu’il avait été relâché une fois que l’affaire avait été portée à son attention. L’acteur a déclaré: « J’espère avoir mis en place une infrastructure, un filet de sécurité pour ces acteurs que je n’avais pas. Ma génération n’avait tout simplement pas ça. »

THR a noté que la star n’avait pas mentionné une seule fois son ancien Joss Whedon. Cependant, Gellar a déclaré: « Je suis arrivé à un bon endroit avec ça, où il est plus facile d’en parler. Je ne raconterai jamais toute mon histoire parce que je n’en retire rien. J’ai dit tout ce que je ‘ Je vais dire parce que personne ne gagne. Tout le monde perd. »

Pourtant, son mari, Freddie Prinze Jr., n’a pas hésité à partager les luttes de sa femme sur le Buffy Positionner. Il a dit: « Elle a dû faire face à beaucoup de conneries dans cette émission pendant les sept années qu’elle a duré », a déclaré Prinze. « Les choses qu’ils lui ont imposées, sans aucun crédit ni salaire réel, alors qu’elle était souvent la seule à faire des journées de 15 heures… mais elle était toujours capable de faire passer le message de ce personnage chaque semaine et de le faire avec fierté et faites-le professionnellement. »

Bien sûr, de nos jours, Gellar n’a plus à se démener pour jongler avec sa carrière. Elle a dit : « Je ne poursuis plus rien, et ça rend ça tellement plus amusant. J’ai grandi en voulant devenir acteur à New York — un invité sur La loi et l’ordre était le summum du succès pour moi. Maintenant, j’ai joué plus d’un personnage que les gens déguisent à chaque Halloween. Tout le reste est de la sauce. »