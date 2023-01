Superman : James Gunn dément avoir choisi le remplaçant d’Henry Cavill

in

Bandes dessinées DC

James Gunn a utilisé ses réseaux sociaux pour faire référence aux rumeurs de remplacement d’Henry Cavill et a déclaré qu’il n’y avait toujours pas de nouveau Superman. Faites attention!

© IMDb/GettyHenry Cavill et James Gunn

Henry Cavill participé à Adam noir dans une séquence post-générique comme Superman et tout suggérait que les Britanniques reviendraient Bandes dessinées DC Comme l’homme d’acier. Cependant, peu de temps après James Gunnnouveau responsable des décisions créatives de Studios DCa convoqué l’acteur à une réunion pour lui dire qu’il ne serait plus considéré pour ce rôle.

La situation a pris des milliers de fans de Henry Cavill qu’ils avaient l’illusion de le revoir caractérisé comme Superman dans un autre film du personnage situé dans le Univers étendu DCmais c’est quelque chose qui n’arrivera pas, du moins à court terme et apparemment tant que James Gunn être en charge de prendre les rênes de la marque en matière de problématiques créatives.

Il n’y a toujours pas de remplacement pour Henry Cavill en tant que Superman

Comme il arrive dans ces cas, les remplacements possibles pour Henry Cavill dans le rôle de Superman. Le plus fort de tous est le nom de jacob elordiacteur de la série à succès EuphorieCependant, nous ne devrions pas nous précipiter sur cette question puisque c’était le tout James Gunn celui qui est sorti pour démentir ce casting et en a même donné les raisons. Qu’a dit le cinéaste ?

« Le casting, comme c’est presque toujours le cas dans mon cas, aura lieu une fois le scénario terminé ou presque terminé et ce n’est pas le cas »exprimé James Gunn dans les réseaux niant ainsi les initiés qui osent spéculer avec le nom de jacob elordi comme le nouveau Superman qui lancera une étape de la Univers étendu DC qui se terminera par ce qu’on appelle SnyderVerse.

« Nous annoncerons quelques choses sous peu, mais le casting de Superman n’en fait pas partie. »a complété le directeur de Escouade suicide. Rappelons que le cinéaste a récemment révélé que son plan avec Pierre Safran pour l’avenir de Bandes dessinées DC Il a une série de projets qui mettront entre 8 et 10 ans à se concrétiser et tout indique qu’il s’agira d’un redémarrage de la marque sur grand écran, même si de nombreux fans sont contre cette décision et l’expriment sur Internet.

