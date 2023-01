Le nouveau smartphone pas cher de Nokia dispose d’Android 12, d’une batterie amovible et coûte moins de 120 euros

Le Nokia C12 est un nouveau smartphone pas cher avec Android 12 Go et une batterie amovible, destiné à l’entrée de gamme.

Le Nokia C12, un smartphone pas cher et coloré avec des fonctionnalités intéressantes

rejoindre la conversation

Nokia vient de lancer son nouveau smartphone d’entrée de gammele premier à arriver en 2023. C’est le Nokia C12un smartphone avec Android 12 Go qui vise à prendre le relais du Nokia C10 lancé il y a quelques années.

Pour y parvenir, Nokia s’engage à répéter la formule : un design coloré et accrocheur, des fonctionnalités humbles mais intéressantes et un prix très bas. Il peut être acheté dans certains pays européens à partir d’aujourd’hui.

Nokia C12, toutes les infos

Nokia C12 Les caractéristiques Dimensions 160,6 x 74,3 x 8,75 mm

177,4 grammes Écran Écran LCD HD+ de 6,3 pouces avec un rapport d’aspect de 20:9 Processeur Unisoc 9863A1, huit cœurs jusqu’à 1,6 GHz RAM 2 Go Système opératif Androïd 12Go

Deux ans de mises à jour de sécurité garanties Stockage 64 Go extensible par microSD appareils photo arrière:

AF 5MP

Frontale :

5MP FF La batterie 3000mAh amovible

Charge 5W Autres Protection IP52, vitre d’écran renforcée, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, châssis métallique, port casque 3,5 mm, microUSB connectivité Bluetooth 5.2

WiFi 802.11

Nokia définit le design du Nokia C12 comme « nordique », avec un corps conçu pour être manipulé confortablement grâce aux courbes présentes sur tout son corps. Assurez-vous qu’il s’agit d’un appareil résistantgrâce au châssis métallique interne et à l’utilisation de verre renforcé qui protège votre écran.

Il est fabriqué en plastique avec un motif rugueux à l’arrière, disponible en trois couleurs : bleu, vert menthe et noir. Sa partie avant montre un Écran ACL de 6,3 pouces de diagonale avec une résolution HD+, une encoche en forme de goutte qui abrite la caméra frontale de 5 mégapixels et des marges plus larges que d’habitude.

Compter avec un Processeur octa-core Unisoc 9863A1supporté par 2 Go de RAM et 64 Go de stockage interne eMMC 5.1, ce dernier extensible via une microSD.

Sa batterie a une capacité de 3000 mAh, et la chose la plus frappante à cet égard est que peut être facilement retiré, simplement en retirant le capot arrière de l’appareil. Malheureusement, le chargement de celui-ci se fait via le port micro USB situé au bas du téléphone.

Nokia a opté pour Édition Android 12 Go pour votre nouveau smartphone coupé abordable. Cette version du système est optimisée pour mieux fonctionner sur les appareils aux ressources limitées, et dans le cas du dernier modèle de Nokia, nous sommes assurés d’un minimum de deux ans de mises à jour sécurité sur une base trimestrielle.

Prix ​​du Nokia C12 et où l’acheter

Le Nokia C12 dispose d’un prix de 119 euros en Europe. Il est disponible en Allemagne et en Autriche dans un premier temps, mais la marque devrait annoncer sa disponibilité dans d’autres régions d’Europe dans les jours à venir.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?