Sarah Jessica Parker fête ses 56 ans et conserve son titre d’icône de la mode

L’actrice Sarah Jessica Parker ses 56 ans étant l’un des plus convoités face à un projet. Avec son rôle de Carrie Bradshaw dans Sex & the City, elle a acquis une renommée internationale et depuis lors, les marques la suivent pour poser avec leurs lignes de vêtements.

A tel point qu’au fil des années, Sarah Jessica Parker Non seulement elle a réussi à se catapulter comme l’une des artistes les plus célèbres d’Hollywood, mais elle est également l’une des rares à avoir réussi à détenir le titre d’icône du style pendant des décennies. Un exploit qui, sans aucun doute, n’est pas facile dans une industrie comme la mode, qui cherche toujours à se réinventer.

Sarah Jessica Parker possède de grands styles.



Ses apparitions mémorables sur le tapis rouge, sa capacité à mélanger des imprimés inattendus et des looks inspirés de l’emblématique Carrie Bradshaw sont quelques-unes des leçons qu’elle a données au fil des ans. En son honneur, de Spoiler, nous avons examiné les quatre façons de briser les règles de combinaison de Jessica Parker.

Les quatre leçons de style de Sarah Jessica Parker:

1. Look de style pyjama:

Sarah Jessica Parker Elle est l’une des rares femmes à avoir osé combiner vêtements inconciliables, imprimés inattendus, lunettes aviateur et talons. En fait, elle est également la seule à avoir réussi à créer un nouveau style qui, du moins pour elle, lui convient parfaitement. « Les gens devraient s’habiller comme ils le souhaitent»Est l’une de ses phrases les plus reconnues et celle qui s’applique à tout moment.

Sarah Jessica Parker avec son look pyjama.



2. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l’extravagant:

Pendant son séjour dans Sex and the City, Sarah a joué Carrie Bradshaw, de qui elle semble avoir appris pas mal de trucs de style. C’est que, tant dans la vraie vie que dans la fiction, elle a réussi à transformer un regard extravagant en un style mémorable.

Sarah Jessica Parker s’apparente à l’extravagant. Photo: (Getty)



3. Les bases comme l’axe vertébral:

Dans ses apparitions sur le tapis rouge, par exemple, Sarah Jessica Parker opte pour l’extravagant, mais dans la vie de tous les jours, elle s’apparente à de simples manteaux et jeans. Sans aucun doute, les dernières tendances ne peuvent pas non plus manquer dans votre garde-robe.

Les basiques font également partie de la garde-robe de Sarah.



4. Les robes, le joker pour briller:

Depuis son ascension à la renommée internationale, l’interprète a su briller et se démarquer des gens qui l’entouraient. Ce n’est pas seulement son talent artistique, mais ses robes de gala, où les noms de Dior et Óscar de la Renta ont tendance à prévaloir, sont sa norme pour attirer l’attention de tous les médias.

Sarah Jessica Parker cherche à briller avec ses robes. Photo: (Getty)



Née dans l’Ohio, aux États-Unis, la gagnante de quatre Golden Globes possède également sa propre ligne de chaussures. Est-ce que pour elle, une robe simple peut devenir un look mémorable si elle est combinée avec des chaussures accrocheuses.