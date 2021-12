Hawkeye : Vous avez peut-être raté ces 6 Easter Eggs de la série MCU

Avec oeil de faucon a récemment culminé la série la plus récente de la Univers cinématographique Marvel dans leur grande finale. Bien sûr, les fabricants ont insisté, dans la meilleure tradition de la franchise, de nombreux Oeufs de Pâques et références cacher. Ci-dessous, nous vous présentons six de ces allusions un peu plus précisément.

Oeuf de Pâques n°1 : le plus jeune fils de Hawkeye

Au début de la série MCU, nous voyons comment Clint Barton un jour passe avec ses enfants. Le nom de son plus jeune fils est intéressant car c’est Nathaniel Pietro Barton.

Son prénom est un clin d’œil à sa marraine Natasha Romanoffaprès quoi il a été nommé. Pendant ce temps, son deuxième prénom fait référence à Pietro Maximoff, le frère de Sorcière écarlatequi a sauvé la vie de Hawkeye et d’un enfant dans Avengers : L’ère d’Ultron en Sokovie.

Oeuf de Pâques n°2 : la tante de Kate

Dans l’épisode 2, Clint et apprend Kate Évêque apprendre à se connaître un peu mieux pour la première fois. Puisque la mafia du survêtement est après eux, ils ont besoin un abri et notre jeune héroïne pense à l’appartement de sa tante. Comme nous l’apprenons peu après, cela s’appelle Moira Brandonqui existe également dans le modèle de bande dessinée.

Clint est assis devant l’une des affiches du film de Moira © Marvel Studios / Disney

elle est une actricequi est maintenant à la retraite et même une fois pour Hawkeye dans le magazine « Avengers: West Coast » a risqué sa viepour sauver Hawkeye du méchant Crossfire. En reconnaissance de son courage, on lui a même donné peu de temps avant sa mort en tant que membre honoraire des Avengers nommé.

Oeuf de Pâques n°3 : La Dodge Challenger

Dans le 3ème épisode, il y a une course poursuite en voiture sauvage, dont on pouvait déjà voir quelques extraits dans les bandes-annonces. Avant que cela ne commence, Kate veut voler une Dodge Challengerpour fuir la mafia du survêtement. Cependant, Clint lui dit que cette voiture est pour ça dommage et il ne veut pas qu’il soit endommagé ou au pire détruit pendant la chasse.

Kate veut voler une Dodge Challenger © Marvel Studios / Disney

Cet engouement pour la voiture est d’ailleurs pas de hasard, mais joue sur le modèle de bande dessinée de la série MCU que nous vous avons présenté dans un autre article. Le héros des Avengers en a un Dodge Challenger, qu’il a amoureusement baptisé Cherry et dans lequel lui et Kate ne font qu’un Chase avec les survêtements livrer. Comme dans la série, cela ne se passe pas très bien pour la voiture.

Oeuf de Pâques n°4 : Flèches Boomerang

Au fur et à mesure que la série progresse, nous voyons à la fois Hawkeye et Kate diverses flèches spéciales déployer. Dans l’épisode 4 ils parlent de ce sujet et notre jeune héroïne lui demande s’il l’est aussi Flèches boomerang possède. Ils seraient très utiles car ils finiraient par voler vers lui et il n’aurait pas à les ramasser au ralenti.

Les flèches Boomerang sont-elles une bonne idée ? © Marvel Comics

Ce que Clint écarte rapidement comme une idée folle dans le MCU est là dans les bandes dessinées en fait dans son arsenal. Ici, les rôles du modèle ont été inversés car il y a Kate sceptiquesi de telles flèches sont vraiment utiles.

Oeuf de Pâques n°5 : Tel père telle fille

À la fin le 4ème épisode célèbre Elena Belova son retour MCU et dans l’épisode qui a suivi, elle en a eu un plus long scène partagée avec Kate Bishop. La Veuve Noire attendait notre jeune héroïne dans l’appartement de Kate et ensemble ils ont apprécié un petit repas.

Le gardien rouge avec Natasha et Yelena © Marvel Studios / Disney

Pendant ce temps, Yelena raconte une courte histoire de son père, le gardien rougequi aimait aussi manger et dont elle a hérité cette habitude. C’est un gentil petit clin d’oeil à la sienne Connexion à Alexei.

Oeuf de Pâques n°6 : La fin du caïd ?

Enfin, examinons l’une des scènes décisives de la finale de la saison. Maya découvre la vérité sur la mort de son père et se rend compte que son « oncle », le pivotqui était le vrai cerveau. Dans une ruelle, elle attrape le chef du crime, pointe une arme sur lui – et appuie sur la gâchette ! C’est un clin d’œil à un moment « Daredevil Vol. 2 # 15 » de 2001.

Maya menace le pivot © Marvel Comics

Maya fournit également le Kingpin et lui tire une balle dans la tête. Cependant, il est révélé plus tard que le gangster a survécu à cette attaque. Il perd temporairement sa vue, mais peut le récupérer après une opération et commence à reprendre le contrôle de son empire. Il serait concevable que le personnage du MCU connaisse un développement similaire et en la série « Echo » Retour.