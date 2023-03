Sarah Ferguson dit qu’elle se sent « libérée » après la mort de la reine Elizabeth

Sarah Ferguson, duchesse d’York, a fidèlement servi la reine Elizabeth II jusqu’au jour de la mort de sa majesté.

Après la mort de la reine en septembre, la duchesse a déclaré qu’elle se sentait désormais « libérée » et « libre d’être moi-même ». L’ex-femme du prince Andrew a dévoilé sa nouvelle vision de la vie tout en faisant la promotion de son nouveau roman, « A Most Intriguing Lady », avec Entertainment Tonight dans une interview publiée le 6 mars.

«Je grandis beaucoup plus dans ma propre voix maintenant. Je pense aussi que la mort de la reine m’a un peu libéré. Mon but a toujours été, pendant 62 ans, 63 ans, d’être très loyal et de défendre les valeurs de Sa Majesté », a-t-elle déclaré. « Elle était plus une mère pour moi que ma propre mère, vraiment, et donc maintenant elle n’est plus là. »

Ajoutant: « J’ai l’impression que je peux peut-être être libre d’être Sarah. J’ai l’impression d’être libéré de mes propres chaînes mentales.

Baptême de la princesse Eugénie à l’église de Sandringham le 23 décembre 1990. De gauche à droite : la princesse Margaret, duchesse d’York tenant la princesse Eugénie, le prince Andrew et la reine. Tim Graham / Photothèque Tim Graham via Getty Images

Ferguson et le troisième enfant de la reine, le prince Andrew, se sont mariés en 1986. Ils ont divorcé en 1996. Les deux filles partagent : la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Ferguson a rappelé sa relation étroite avec la reine, se qualifiant de « la fille la plus chanceuse » pour pouvoir passer du temps de qualité avec le monarque. Elle a également expliqué comment elle étudierait l’actualité avant de se promener avec la reine et ses corgis bien-aimés.

Après la mort de la reine Elizabeth, deux des corgis du défunt monarque ont emménagé dans la maison du prince Andrew et de Ferguson à Windsor.

Ferguson a noté qu’elle s’est sentie « assez invisible » pendant la majeure partie de sa vie, mais qu’elle sort de sa coquille depuis la mort de son ancienne belle-mère.

« Je ne pense pas avoir montré à qui que ce soit la vraie Sarah que vous voyez aujourd’hui. Je suis très authentique aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Plus rien ne me retient maintenant. Je me sens en quelque sorte libre d’être moi-même.

« Je pense que le changement a été de réaliser que j’avais une carrière, et que je n’étais pas seulement la duchesse et que je suis une rousse forte, et c’est bien d’être forte, c’est bien d’être très colorée et fougueuse », a-t-elle poursuivi. ajoutant qu’elle a traversé « de nombreux problèmes mentaux » qui l’ont aidée à devenir « plus avisée ».

Ferguson va bientôt devenir grand-mère pour la troisième fois. La princesse Béatrice a une fille de 1 an, Sienna, tandis que la princesse Eugénie est maman d’un fils de 2 ans, August, et attend son deuxième enfant.

La duchesse, dont les petits-enfants l’appellent « GiGi », ne pourrait pas être plus heureuse d’agrandir sa famille. Suite à l’annonce de la grossesse de sa fille, Ferguson a partagé une photo d’August jouant dans une flaque d’eau.

« Tu vas partager des flaques d’eau, Augie ! » elle a sous-titré sa publication Instagram du 24 janvier. « Superbe nouvelle, le paradis des mamies…. Si profondément reconnaissant.

Le deuxième enfant d’Eugénie doit naître cet été.