Arnold Schwarzenegger a montré ses biceps à 73 ans: comment est sa routine physique

Arnold Schwarzenegger est l’une des grandes célébrités hollywoodiennes qui a captivé différentes générations avec ses films et ses actions hors du plateau. Quelque chose qui ne perd pas sa validité et qui est remarqué par ses fans et le grand public. c’est comme ça qu’il se maintient physiquement à 73 ans, et il n’y a pas de secrets, juste une formation. Voyez à quoi elle ressemble et quelle est sa routine!

Le Tarminator, Terminator 2, Commando, Predator, The Running Man, Total Recall, The Last Great Man et True Lies sont quelques-uns des succès qui l’ont emmené au sommet du monde du cinéma, mais avant d’être une icône des films d’action les plus importants Il s’est démarqué en tant que culturiste. À l’âge de 15 ans, il débute avec cette discipline, ce qui l’amène à participer à différentes compétitions.

Il est clair que le voir à son âge a un impact sur les fans, et c’est ce qui s’est passé ces dernières heures avec ses plus de 20 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel. Sur le réseau social, il a écrit: « Lulu veut que je partage absolument tout avec elle. L’enfermement l’a gâtée », accompagné d’une photo montrant ses biceps.

Avant cette publication, les fans l’ont remarqué, tout comme leurs enfants. Sa fille, Katherine, lui a dit: « Je vois ce flex doux / subtil », et son fils Patrick ont ​​également contribué: « Fléchissement? ». Dans le post, de plus en plus de messages de soutien ont continué à pleuvoir et, pour la plupart, en référence à son bras. Cela nous a amené à penser comment gardez-vous la forme et quelle est votre routine quotidienne, selon le site Changez votre physique. Vue!

+ Routine d’entraînement Arnold Schwarzenegger

– Jour de routine 1

BUSTE

Développé couché: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Haltère mouche: 2 séries, 6-10 répétitions

Banc incliné: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Croisement de poulie: 2 séries, 10-12 répétitions

Pull avec haltères: 2 séries, 10-12 répétitions

BICEPS

Barbell Curl: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Curl assis: 2 séries, 6-10 répétitions

Curl de concentration: 3 séries, 6 à 10 répétitions

abdos

Circuit de 20 minutes d’abdos sans arrêt.

– Jour de routine 2

ÉPAULES

Presse debout derrière le cou: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Arnold Press: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Élévation latérale de la poulie: 3 séries, 10 à 12 répétitions

Haltères Oiseaux: 3 séries, 10-12 répétitions

JUMEAU

Augmentation du talon (debout): 4 séries, 10 répétitions

Augmentation du talon (assis): 4 séries, 15 répétitions

Élévation des mollets sur une jambe (tenant des haltères): 4 séries, 12 répétitions

AVANT BRAS

Curl du poignet (avant-bras aux genoux): 4 séries, 10 répétitions

Curl d’haltères à prise inversée (barre Z): 4 séries, 8 répétitions

-Routine Jour 3

DOS

Pull-ups: 4 séries, à l’échec

Rangée de poulies assises: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Rangée de bras: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Deadlift: 2 séries, 15 répétitions

TRICEPS

Dips parallèles: 3 séries, à l’échec

Développé couché à prise rapprochée: 2 séries, 6 à 10 répétitions

Presse française: 3 séries, 6 à 10 répétitions

Tirages de poulie à prise inversée: 2 séries, 6 à 10 répétitions

abdos

Circuit de 20 minutes d’abdos sans arrêt.

-Routine Jour 4

JAMBES

Squats: 3 séries, 8-12 répétitions

Appuyez sur: 3 séries, 8-12 répétitions

Extensions de jambe: 3 séries, 12-15 répétitions

Soulevé de terre roumain: 3 séries, 8-12 répétitions

Curl couché des ischio-jambiers: 3 séries, 10-12 répétitions

AVANT BRAS

Curl du poignet (avant-bras aux genoux: 4 séries, 10 répétitions

Curl d’haltères à prise inversée (barre Z): 4 séries, 8 répétitions

-Distribution hebdomadaire de la routine

SEMAINE 1

Lundi: Jour 1

Mardi: Jour 2

Mercredi: Jour 3

Jeudi: Jour 4

Vendredi: Jour 1

Samedi et dimanche: repos

SEMAINE 2

Lundi: Jour 2

Mardi: Jour 3

Mercredi: Jour 4

Jeudi: Jour 2

Samedi et dimanche: repos