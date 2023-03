Quand l’épisode 9 de The Last of Us est-il diffusé sur HBO Max ?

HBO Max

La première saison de The Last of Us se termine sur HBO Max et vous devriez être au courant de son dernier épisode. Ici, nous vous dirons quand il sera disponible.

© HBOQuand est-ce que l’épisode 9 de The Last of Us est diffusé sur HBO Max.

Le dernier d’entre nous Elle s’est imposée comme la série la plus populaire et la plus acclamée au début de 2023, mais malheureusement pour ses fans, elle arrive au terme de sa première saison. Cependant, il y a de bonnes nouvelles et c’est que du service de streaming HBO Max Ils ont donné le feu vert pour un futur deuxième volet. Pendant ce temps, ils fermeront une partie de l’histoire et ici nous vous dirons quand cela pourra être vu.

L’adaptation à l’écran du légendaire jeu vidéo PlayStation est développée par Craig Mazin et Neil Druckmann, qui étaient chargés d’apporter méticuleusement chacun des détails que les fans adoraient à travers la console. Sa prémisse centrale est centrée sur Joel, un passeur qui doit emmener Ellie, une jeune fille de 14 ans, hors de la zone de quarantaine, car cela pourrait être le remède à la pandémie dont souffre l’humanité.

+Quand sort l’épisode 9 de The Last of Us

Depuis le 15 janvier, le public apprécie l’émission et a déjà regardé 8 épisodes. Dans l’avant-première, la production avait annoncé que sa première saison serait composée d’un total de 9 sorties, donc la prochaine sera la dernière, au moins pour un moment. « Cherchez la lumière »comme le neuvième chapitre était intitulé, sera présenté en première sur la plateforme HBO Max le dimanche 12 mars prochainle même jour que les Oscars.

Dans l’épisode précédent, nous voyons Ellie chercher des outils pour poursuivre le rétablissement de Joel. Sur son chemin, il rencontre David, un prédicateur qui échange le cerf qu’il vient d’abattre contre un médicament. Cependant, le chef du groupe cherche à se venger de Joel pour le meurtre d’un de ses hommes et kidnappe Ellie, mais la jeune femme parvient à s’échapper, tandis que le personnage de Pedro Pascal se rétablit et retrouve la jeune fille.

Comme nous l’évoquions, ce ne sera pas la dernière de cette histoire, puisque HBO a approuvé la réalisation d’une deuxième saison de Le dernier d’entre nous, bien que les détails de sa production soient inconnus. Craig Mazin a mentionné : « Je suis honoré, honoré et franchement bouleversé que tant de personnes se soient connectées et se soient connectées à notre récit du voyage de Joel et Ellie. La collaboration avec Craig Mazin, nos incroyables acteurs et notre équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?