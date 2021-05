Le selfie nu frontal complet de Channing Tatum vous fera transpirer

CoolSnow.dk - Populært udstyr og skibriller til din skiferie! 2 x Paddleboard - Choisissez vous-même des variantes - CoolSurf Stormy Kite Paddleboard – Stand-up Paddle (SUP) 10'4 Gonflable CoolSurf Stormy Kite Pa

Le meilleur kit de démarrage en France (ÉCONOMIE DE 50 %) Ensemble complet avec TOUT ce dont vous avez besoin ! Développé pour les conditions françaises avec un design complet ! ‍ ‍ ‍ Convient à toute la famille - de 7 à 80 ans Comprend un grand sac de voyage avec de la place pour tout %%% Cette offre est livrée en semaine 23. Inclus : CoolSurf Sail Paddleboard, trousse de réparation, pompe, sac de rangement, pagaie aluminium divisible, laisse et aileron ! Super planche pour les surfeurs débutants et expérimentés. La planche SUP a une bonne taille de 3,20M et un nez arrondi, ce qui assure une solide stabilité. La planche est adaptée aux conditions d'eau légèrement ondulée. La construction qui combine la finesse du contour, mais qui tient beaucoup de volume dans la queue et le nez, pour donner à la planche plus de résistance aux impacts. Une planche stable qui vous procurera des heures de plaisir sur l'eau. Le produit phare chez CoolSnow Ce n'est pas pour rien que le modèle polyvalent est un best-seller. C'est un produit haut de gamme, tout comme les accessoires qui l'accompagnent. Le prix, cependant, est la moitié de ce qu'un ensemble similaire coûterait, donc vous obtenez une fonctionnalité et une qualité étonnantes pour le prix. Cette planche répondra à toutes les exigences nécessaires pour plaire à toute la famille. Réussite garantie et des heures de plaisir sur l'eau Nous vous promettons des heures de plaisir sur l'eau, qu'il s'agisse des enfants qui barbotent et jouent au bord de l'eau, ou d'un plus long voyage sur un fjord ou d'une descente de rivière en surf. Cette planche a les bonnes dimensions pour que toute la famille puisse l'utiliser à toutes fins. Le CoolSurf Sail Paddleboard a été conçu en partant du principe que tout le monde devrait pouvoir réussir sur l'eau, que vous ayez 7 ou 80 ans. Le paddle SUP est conçu de manière à ce que les surfeurs expérimentés puissent également l'utiliser comme une planche de tour classique. Il vous suffit de faire vos valises et de partir à l'aventure sur le fjord, sur le canal ou sur la rivière. Le kit de démarrage SUP parfait Le CoolSurf Sail Paddleboard est le paddleboard parfait pour le surfeur de SUP, qu'il soit débutant ou expérimenté, ainsi que pour toute la famille. Si vous voulez essayer le surf SUP, ce stand-up paddleboard de qualité supérieure avec des composants et des accessoires de qualité cochera toutes les cases. Le modèle SUP a une longueur et un volume suffisants pour assurer la flottabilité, ainsi que la stabilité pour le débutant qui s'essaie pour la première fois au stand up paddle. Ce produit est un paddle SUP de qualité supérieure, qui ne doit être gonflé qu'une seule fois pendant l'été. La planche est fabriquée avec des matériaux de haute qualité à un prix très avantageux. Un produit de qualité supérieure à la moitié du prix d'un produit similaire de la même classe. Ensemble complet – Allez directement sur l'eau Apportez votre paddle SUP avec vous sur le lac, dans...