Chainsaw Man: Ce sont toutes les références du film dans l’ouverture de l’anime

Avec l’arrivée de l’adaptation animée du manga créé par Tatsuki Fujimotola scène d’ouverture de »homme à la tronçonneuse » a captivé tous les fans pour ses références aux grands films. Fujimoto est bien connu pour être un cinéphile, et la nouvelle intro et la chanson thème de l’anime reflètent parfaitement son amour pour le monde du cinéma.

Alors que de nombreux animes se concentrent sur le fait de donner un petit aperçu de ce qui se passera dans les chapitres d’anime, » Chainsaw Man » fait quelque chose de différent. Bien qu’il montre également des scènes de combat que nous verrons probablement dans de futurs épisodes, la première moitié de l’ouverture montre des références à des scènes emblématiques de différents films.

La séquence d’ouverture commence avec le protagoniste Denji tirant sur sa corde pour démarrer sa tronçonneuse, tandis qu’en arrière-plan une gravure de « The Divine Comedy » est vue, pour passer rapidement à une scène où Denji, Makima, Aki sont vus et Bond marchant à travers un passage pour piétons, faisant référence au film par Quentin Tarantino 1992 »Reservoir Dogs ».

La référence suivante est lorsque nous voyons Denji étreindre Pochita près de son corps avec des tombes derrière lui, faisant référence à » The Texas Chainsaw Massacre ». Kishibe est alors vu tenant un fusil, tout comme la scène dans »Pulp Fiction » où Jules, joué par Samuel L Jacksontient son arme contre Ringo et Yolando dans un restaurant.

La scène où Denji court pour combattre Katana Man juste au moment où Akane Sawatari saute dans le puits, est une référence au film d’horreur japonais de 2016 de Koji Shiraishi, »Sadako contre. Kayak ». L’ouverture se poursuit avec Galgali qui enlève ses chaussures dans ce qui semble être un motel, une référence au thriller policier No Country for Old Men.

Les références à Tarantino se poursuivent dans l’ouverture de l’anime avec Aki et Denji au volant, à peu près de la même manière que les scènes de voiture dans « Once Upon a Time In Hollywood ». Vient ensuite une scène étrange avec les chasseurs de démons voyant Kobeni ramper sur une table, faisant référence à une scène de »L’attaque des tomates tueuses ».

La référence suivante montre Denji avec ses mains sur sa bouche avec horreur alors que Power se tient derrière lui, parallèlement à une scène de « Don’t Look Up » de Hideo Nakata. L’ange solitaire assis au bas de l’escalier est une référence au petit Gabe Singer du film d’horreur psychologique L’échelle de Jacob. Aki et Himeno’s meeting at night est une référence à »Constantine » de François Laurent.

Enfin, pour boucler cette série de références en seulement 18 secondes, on voit tous les personnages dans une salle de cinéma, puis on voit Denji et Aki jouer au bowling, Denji utilisant un t-shirt pour nettoyer rapidement sa boule de bowling. une scène de la comédie noire »The Big Lebowski » de la frères coens.

Sans aucun doute, l’étude CARTE Il a su capter de façon magistrale la folie et la comédie de chacun des personnages de »Chainsaw Man », ainsi que le goût pour les films de Tatsuki Fujimoto. De nouveaux épisodes de l’anime seront diffusés tous les mardis sur la plateforme Crunchyroll.