Santa Clarita Diet Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue, Twist et tout ce que vous devez savoir !!

Santa Clarita Diet est un assortiment américain fabriqué via Victor Fresco. La première fois de la série en ce moment doit se révéler réussie et a également fait ses débuts le 3 février 2017. Netflix a attiré les épisodes suivants de cette série avec une énorme réaction. La saison de régime Santa Clarita, lancée le 29 mars 2019, peut-être la saison de cette franchise.

Santa Clarita Diet Saison 4 DATE DE SORTIE

Netflix avait passé beaucoup de temps. News a affirmé qu’une fois qu’ils l’ont fait, le lancement aura lieu. Cependant, trois sont apparus comme un fantastique pour sa collection. Il n’y a pas de mises à jour liées à l’émission sur Internet. Il est assez incertain si Netflix a abandonné le groupe si la pandémie y a contribué.

Santa Clarita Diet Saison 4 CAST:

Outre Drew et Timothy, la principale constante de la quatrième année désignera également Liv Hewson (Abby), Skyler Gisondo (Eric), Mary Elizabeth Ellis (Lisa), Natalie Morales (Anne) et Jonathan Slavin (Ron).

Histoire de la saison 4 de Santa Clarita Diet:

Cette comédie d’horreur avait besoin d’une hypothèse unique. Cela s’est transformé en environ la durée de vie de plus d’un seul Sheila et Joel. Sheila avait mangé quelques morceaux de pain plus tard, qui se sont transformés en zombie. Elle avait commencé à prier. Sheila a reçu un culte pour. Dans la finale de la saison trois, nous avons dit que Sheila devrait persuader Joel de devenir un zombie si tel est le cas, l’homme ou la fille effrayante de M. Balls des oreilles de Sheila. Joel voulait quelque chose de lui-même et s’est avéré être un zombie. Le couple a été surpris en train d’avaler de la chair humaine. Plus les êtres humains ont été touchés par la source précieuse de ceux-ci, l’extraversion du paradoxe s’est améliorée.

