Une femme dont la fille adulte a l’air d’avoir 8 ans se demande pourquoi les mecs l’aimeraient

Shauna, 22 ans, ne mesure que 3 pieds 10 pouces – l’âge moyen d’un enfant de huit ans – à cause du traitement contre le cancer du cerveau qu’elle a reçu à l’âge de six mois.

« Je veux dire, elle a l’air d’avoir sept ans. Je sais qu’elle est plus mature si vous lui parlez, mais que vous regardiez mon enfant et que vous disiez : « Hé, je veux sortir avec ça ».

« C’est discutable. Et le pire, c’est que je l’ai probablement dit à haute voix, alors Shauna prend ça un peu avec elle aussi. »

Certains ont estimé qu’elle n’avait pas d’autre choix dans la position dans laquelle elle se trouvait. Mais d’autres ont estimé que la mère avait été dure et devrait être enthousiasmée par les intérêts amoureux potentiels de sa fille.

L’un d’eux a commenté: « C’est une situation limite sans victoire, je pense que maman a tout à fait raison, et honnêtement, je ne sais pas comment vous pourriez le gérer différemment. »

Shauna se débat avec la façon dont les autres la traitent et un barman lui a dit un jour que les enfants étaient interdits.

La vie amoureuse est difficile et un rendez-vous à l’aveugle a même pensé qu’il était « punk » quand il l’a vue.

« Je recherche des relations plus sérieuses, plus approfondies et durables. »