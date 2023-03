« You » : ce que le créateur de la série Netflix a dit à propos de la saison 5

Après la récente diffusion de la quatrième saison de « You »les fans de la série ont inondé la plateforme de streaming Netflix de questions sur une éventuelle cinquième tranche pour continuer les aventures de Joe (Penn Badgley). En réponse à cela, la créatrice Sera Gamble s’est chargée de révéler les plans futurs de l’une des séries les plus réussies du moment.

Bien qu’il n’y ait rien de confirmé à ce sujet, le géant Netflix a commencé à jouer avec les fans de séries et éviter de répondre à la question d’une hypothétique cinquième saison de « You », un fait qui a intrigué ses millions de fans à travers la planète.

Cependant, c’est la créatrice elle-même Sera Gamble qui a levé certains doutes sur l’avenir de Joe. Son chemin sera-t-il dans une autre ville européenne ou retournera-t-il à la vie américaine ?

Y AURA-T-IL UNE CINQUIÈME SAISON DE « VOUS » ? CECI A DIT LE CRÉATEUR

Bien qu’il n’ait pas exclu l’idée d’une cinquième saisonGamble a laissé entendre qu’ils pourraient réaliser plus d’épisodes dans les mois à venir. « Il pourrait certainement y en avoir plus »a-t-il affirmé à « The Post ».

En outre, il a souligné que l’idée de continuer avec Le plan malade et psychotique de Joe peut lui jouer un tourcar s’il ne répond pas aux attentes, le rejet pourrait mettre fin complètement à toute possibilité de création future.

Contrairement aux saisons précédentes, le quatrième lot d’épisodes a été réalisé en Angleterre (Photo : Netflix)

« Nous avons une idée de ce qui va se passer ensuite. Mais on espère le meilleur et on se prépare au pire. J’ai l’impression que si votre émission n’a pas été reprise et que vous écrivez une finale de saison qui n’est satisfaisante que si c’est un cliffhanger, et nous vous dirons ce qui se passe de l’autre côté, les dieux sont tentés de vous annuler. »a-t-il dit au médium susmentionné.

Il a également ajouté qu’il y aura des changements dans le scénario principal, en particulier après les derniers incidents survenus au cours de la quatrième saison. « Le jour où nous avons commencé à en parler, je suis entré dans la salle des scénaristes en disant: » Nous allons faire « Fight Club ». C’est comme ça qu’on en a parlé dans la salle des écrivains. » Sera ajouté.

Dans ce contexte, il a précisé que La soif de vengeance et de folie de Joe Ce sera quelque chose qui sera étudié dans d’éventuelles futures productions, puisque, comme tout le monde, le protagoniste est humain.

Penn Badgley dans le rôle de Joe Goldberg ou Jonathan Moore dans la série « You » (Photo : Netflix)

«Nous sommes venus du point de vue de Joe en tant que personnage de plus en plus déséquilibré. L’idée était qu’il finirait par atteindre un point où il ne pourrait plus se mentir. Ensuite, la partie de lui qui devait continuer à se comporter comme ça dans le monde se couperait complètement et arrêterait de harceler la gentille partie de Joe avec les détails, afin que Joe puisse continuer à croire qu’il était un homme bon. »il ajouta.

RETOURNEREZ-VOUS AUX ÉTATS-UNIS ?

Enfin, la créatrice n’a pas écarté l’idée d’un retour de Joe à New York, même si elle a précisé que c’est un peu compliqué compte tenu des derniers événements diffusés à l’écran.

Sera Gamble a prédit de possibles changements pour « You 5 » (Photo : Netflix)

« Nous aimons vraiment l’idée que Joe boucle la boucle à New York, mais être dans une position si différente, être parmi les gens qu’il jugeait quand il était enfant de Brooklyn dans la saison 1, et avoir des ressources illimitées, mais aussi avoir perdu l’anonymat qui l’a aidé à s’en tirer avec tout ce qu’il a échappé la dernière fois qu’il était à New York. »a terminé en disant au journal anglais.

Un retour de Joe aux États-Unis sera-t-il possible ? Eh bien, nous serons au courant de toutes les nouvelles concernant la production de Netflix.