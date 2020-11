Vainqueur de l’EuroMillions du mardi 17 novembre 2020

Découvrez quels sont les numéros gagnants et les stars du tirage de l’EuroMillions, également vainqueur d’El Millón!

Découvrez ici quels sont les numéros gagnants de l’EuroMillions. Le résultat du tirage au sort de l’EuroMillions du 17 novembre 2020 est 16, 19, 25, 30 et 44 et le nombre d’étoiles 2 et 6. Si votre billet contient ces numéros, vous gagnez un jackpot spécial de 61 millions d’euros.

Concernant le numéro attribué à El Millón, où il est tiré un million d’euros Parmi tous les joueurs espagnols de l’EuroMillions, le code gagnant du 17 novembre 2020 est GTM01347.

Combien d’argent pouvez-vous gagner avec l’EuroMillions?

EuroMillions est une initiative organisée par les principaux opérateurs de jeux d’argent en Europe. Puisqu’ils rassemblent plusieurs pays (Espagne, Royaume-Uni, Irlande, France, Portugal, Suisse, Belgique, Autriche et Luxembourg) avec environ 500 millions d’acteurs potentiels, les prix sont généralement très importants.

Les plus gros prix qui ont été distribués ces dernières années ont disparu de 100 à 190 millions d’euros, principalement avec des gagnants d’Espagne et du Royaume-Uni. Bien sûr, la probabilité de toucher le « jackpot » est très faible, mais les statistiques indiquent qu’au moins un billet sur treize reçoit un prix.

Jouez à EuroMillions Il n’a pas beaucoup de science: c’est aussi simple que de choisir cinq nombres de 1 à 50 et deux «étoiles chanceuses», qui sont deux nombres de 1 à 12. Avec ceci sur la table, il y a 139.838.160 combinaisons possibles, avoir un 0,000000715% chances de remporter le premier prix.

Chaque semaine, ils sont célébrés deux nuls, un mardi et un vendredi. Le prix le plus élevé commence à 17 millions d’euros, un montant qui augmente à mesure que les tirages progressent sans gagnants de premier ordre.

Selon le site Euromillions, le maximum que ce jackpot peut atteindre est 200 millions d’euros, qui peut exceptionnellement augmenter jusqu’à 250 millions d’euros (10 millions d’euros pour chaque tirage sans gagnant).

Qu’est-ce que le Million EuroMillions et comment ça marche en Espagne?

El Millón est un jeu lié à l’EuroMillions qui est inclus dans chaque billet vendu en Espagne. Il est obligatoire de participer, c’est-à-dire chaque fois que vous remplissez un ticket EuroMillions, un code aléatoire vous sera attribué auto-généré par la machine de validation des reçus.

Ce code est totalement unique et appartient à catégorie de prix unique. Si, avec le tirage de l’EuroMillions, votre code correspond à celui tiré au sort lors du tirage au sort, vous gagnez un million d’euros. Aussi simple que cela.

