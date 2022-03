Julia Garner et Florence Pugh parmi les prétendantes au biopic de Madonna

Qui jouera Madonna dans le prochain biopic sur la chanteuse mondialement connue ? Les producteurs y travaillent toujours, et alors que nous nous rapprochons du casting officiel de Madonna, certains noms en lice pour le rôle ont été révélés. Parmi eux se trouve Julia Garner, qui fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps avec son rôle principal dans Netflix Inventer Anna et les derniers épisodes de Ozark devrait baisser plus tard ce mois-ci. Florence Pugh, qui a fait sensation dans l’univers cinématographique Marvel en incarnant Yelena Belova dans Veuve noire et Oeil de fauconest également en lice pour le rôle.

Selon The Hollywood Reporter, la recherche de Madonna est menée par la directrice de casting Carmen Cuba. Le processus de sélection du chanteur emblématique a été méticuleux car Cuba est tellement déterminé à trouver la personne idéale pour le rôle. Après avoir réduit de nombreux espoirs, une poignée de prétendants restent là où ils passeront au tour suivant, qui a été appelé un « Madonna Bootcamp ». Au total, il a fallu plusieurs mois pour en arriver là.

Garner et Pugh se battent toujours avec plusieurs autres prétendants pour le rôle convoité et la course pour trouver Madonna n’est pas encore terminée. Également en lice, Alexa Demie (Euphorie), Odessa Jeune (La fête des Mères), et Emma Laird (Maire de Kingstown). Des efforts ont également été déployés pour que les musiciens lisent le rôle afin de pouvoir éventuellement passer à la vedette dans des longs métrages, tels que Bebe Rexha et Sky Ferreira.

Le processus d’audition a été décrit comme « exténuant », les espoirs de Madonna participant parfois jusqu’à 11 heures par jour. Cela inclut de travailler avec le chorégraphe de Madonna, après quoi ils travailleraient directement avec Madonna elle-même. Les potentiels ont été soumis à des rappels où ils auraient des lectures et des auditions de chant avec Madonna.

Madonna est aussi pratique que possible avec ce biopic, en tant que réalisatrice et co-scénariste, écrivant le scénario avec Erin Cressida Wilson (secrétaire); Diablo Cody devait initialement co-écrire avec Madonna mais a depuis quitté le projet. Amy Pascal produit le long métrage. La fonctionnalité provient d’Universal Pictures avec une large sortie en salles prévue.

Curieusement, le rôle de Madonna vient d’être choisi, mais c’est pour un biopic sur un autre musicien qui est devenu célèbre dans les années 1980. Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic est en développement chez Roku avec Harry Potter la star Daniel Radcliffe jouant le célèbre parodiste, qui a autrefois usurpé Madonna avec sa chanson à succès « Like a Surgeon ». Evan Rachel Wood (Westworld) joue Madonna dans le biopic, qui est une version fictive de la vie de Yankovic, et une première image de Wood dans le rôle a été publiée.

Quant au biopic de Madonna, aucune date de sortie n’a encore été fixée, le projet étant encore dans ses premières phases de production. Trouver la bonne personne pour le rôle principal est censé être crucial pour aller de l’avant, mais il semble que Madonna se rapproche de plus en plus de la recherche de sa star principale.





