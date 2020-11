Sam Neil dit au revoir à l’équipe de Jurassic World 3 après le tournage de Wraps

Monde jurassique 3 est récemment devenu l’un des premiers films hollywoodiens à gros budget à terminer le tournage au milieu d’une urgence sanitaire mondiale. Les acteurs et l’équipe se sont rendus sur les réseaux sociaux pour célébrer cette étape. Sam Neill, qui revient dans le monde des dinosaures dans le rôle du Dr Alan Grant, s’est rendu sur Twitter pour retweeter une photo partagée par le réalisateur Colin Trevorrow avec le message suivant.

Il y avait des jours où nous pensions ne pas y arriver. Mais nous avons … nous avons réussi ce qui semblait presque impossible. Super équipage. Belle distribution. Meilleur réalisateur. Ouf- et CÉLÉBRATIONS. #JurassicWorldDominion#Parc jurassiquehttps://t.co/MCzIo3efxF – Sam Neill (@TwoPaddocks) 8 novembre 2020

Monde jurassique: Dominion reprend les fils de l’histoire de Jurassic World: Fallen Kingdom. Les dinosaures ont été amenés de leur île en Amérique continentale, et maintenant l’humanité doit apprendre à faire face à la présence des superprédateurs jurassiques vivant à leurs côtés.

Pour faire face à la crise, le Dr Gant de Neill, le Dr Ellie Sattler de Laura Dern et le Dr Ian Malcolm de Jeff Goldblum sont invités à décider comment gérer la population de dinosaures. Dans le passé, Trevorrow avait promis que les rôles joués par les trois personnages de retour du parc jurassique série sera de taille, au lieu de camées rapides.

Tournage pour Monde jurassique: Dominion était semée d’incertitude et de retards. Pendant le tournage, les acteurs et l’équipe ont dû adhérer à de nombreuses règles de distanciation sociale et de désinfection afin d’éviter la propagation de l’infection. Dans une interview, Trevorrow avait expliqué comment les circonstances de la réalisation du film sous verrouillage avaient finalement contribué à améliorer le processus de tournage.

« Je pense que la proximité les uns des autres a rendu le film meilleur. Tout ce que nous vivions émotionnellement, nous le partagerions. Nous répéterions le dimanche, nous fabriquions les personnages, ce qui a enrichi l’émotion du film. Je pense que le film le fera. être plus fort pour ça. Je n’ai jamais été aussi immergé dans un processus de réalisation de films. En raison des protocoles, les acteurs ne sont pas allés loin du plateau. La distance a été réduite. Il y avait des choses qui se sont produites sur ce film que je espère pouvoir continuer sur de futures productions. «

Alors que les acteurs et l’équipe du film semblent optimistes quant à ce qu’ils ont réussi à réaliser, il sera intéressant de voir si le public ressent la même chose une fois qu’ils verront enfin le film en 2022. Après tout, il est difficile d’imaginer un Monde jurassique film sans lieux immenses et ouverts, et de grandes foules d’acteurs, qui sont tous deux très difficiles à réaliser dans la nouvelle ère de distanciation sociale. Pour l’instant, les personnes qui ont travaillé sur Monde jurassique: Dominion faire une pause dans les tests de température et d’infection quotidiens et retourner chez eux pour attendre le reste de l’hiver.

Réalisé par Colin Trevorrow, Monde jurassique: Dominion met en vedette Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Jake Johnson, le juge Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Isabelle Sermon et BD Wong. Le film arrive en salles le 10 juin 2022.

