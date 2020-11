Don Lemon réfléchit sur le fait d’être appelé le mot N et le «  f * g  » par les fanatiques de Trump

Le présentateur de CNN, Don Lemon, a déclaré avoir été soumis à des insultes racistes et homophobes «dégoûtantes» de la part des partisans de Trump.

S’adressant à Chris Cuomo samedi 7 novembre, quelques heures après l’appel de la course présidentielle pour Joe Biden, Lemon a parlé avec émotion du résultat pivot, qu’il a en fait manqué en dormant entre des quarts de travail exténuants, participant à la couverture électorale de la chaîne.

Il a expliqué: «Je reste dans un hôtel à cause de ces heures folles. Je suis au 44e étage et j’ai entendu des gens applaudir 44 étages en dessous de moi. Je me suis réveillé, j’ai ouvert les rideaux et je pouvais voir New York autour de moi applaudir.

«J’allume la télévision et il y avait mes collègues, annonçant que Joe Biden était devenu le président élu des États-Unis, sans oublier Kamala Harris, la première femme noire vice-présidente.

«Je ne m’attendais pas à être aussi submergé par cela. Je n’avais pas réalisé le SSPT que de nombreuses personnes marginalisées – que les Afro-Américains, les femmes, les Latinos, les gens de couleur – ressentent dans ce pays, parce que nous avons eu le coup du lapin de quelqu’un qui ne se soucie que de lui-même et ne unit pas les gens.

Don Lemon dénonce des abus racistes et homophobes «dégoûtants».

Il a déclaré: «Que s’est-il passé dans ce pays… les gens nous crient dessus dans la rue et les gens m’appellent [N-word] et f * g et toutes sortes de choses, et «vous êtes de fausses nouvelles» et tout ça.

«Je suis dans ce secteur depuis 1991, et je n’ai jamais eu à faire face aux conneries auxquelles j’ai dû faire face au cours des quatre dernières années. C’est dégoûtant. »

Lemon a poursuivi: «L’Amérique avait besoin d’une soupape de décharge [after the election], et ils voulaient l’enlever de leur poitrine. C’était comme un pays du tiers monde, des gens qui ont été opprimés.

«Enfin, le soulagement est venu de ne plus avoir à vivre sous cette oppression, de ne plus avoir à vivre sous des gens qui prétendent que le haut n’est pas le haut, et le bas n’est pas le bas, que un plus un n’est pas égal à deux . Et donc, je ne peux m’empêcher d’être ému en ce moment.

«Je m’en fiche si les gens pensent que je suis partial», dit l’ancre émotionnelle.

Don Lemon a poursuivi: «L’ensemble du thème [of Joe Biden and Kamala Harris’ victory speeches] était: «Tout le monde est le bienvenu sous cette tente, nous ne nous soucions pas de qui vous êtes. Nous ne nous soucions pas de savoir si vous avez voté pour nous ou non. Vous faites tous partie de cette expérience américaine.

«J’étais tellement bouleversé d’entendre cela. Je me fiche de ce que les gens pensent, s’ils pensent que je suis partial ou non.

«Je m’en fiche parce que je ne suis pas démocrate, je ne suis pas républicain, je ne suis pas conservateur, je ne suis pas libéral … je suis américain, et nous méritons tous de pouvoir vivre ce pays, et ayez du respect.

S’adressant à son travail sur CNN, Lemon a ajouté: «Je suis tellement heureux d’avoir cette plate-forme pour pouvoir le faire. Je ne l’ai peut-être pas après ça, mais je m’en fiche.

«Je suis tellement heureux de vivre dans un pays qui a une administration qui va entrer – quoi qu’il en soit, je vais les contester sur leurs politiques, je vais leur demander des comptes.

«Mais quand vous dites que nous sommes tous les bienvenus et que nous sommes tous égaux dans ce pays. Amen. Je suis dans le coup.