Les faisceaux laser donnent aux neuroscientifiques de nouvelles informations sur le système «  GPS interne  » du cerveau chez la souris

Les scientifiques ont trouvé un moyen de téléporter mentalement des souris vers un endroit différent en stimulant un neurone dans leur cerveau. L’équipe a utilisé des faisceaux laser pour réactiver les cellules.

Les chercheurs ont utilisé la lumière pour lire et écrire l’activité électrique dans le cerveau. Les souris ont reçu une récompense à un endroit qu’elles ont sauvegardé en tant que souvenirs à l’intérieur de leurs «cellules d’endroit» (un type de neurone). À l’aide de deux expériences basées sur la lumière, les scientifiques ont activé les mêmes cellules et ont utilisé des souvenirs de cet endroit pour que les souris se sentent et agissent comme si elles étaient de retour au lieu d’être récompensées.

La recherche a été menée par un groupe de neuroscientifiques de l’University College London (UCL) et les résultats ont été publiés dans la revue Cellule. Expliquant comment toute l’expérience a vu le jour, un note de presse de l’UCL a déclaré que l’équipe avait utilisé deux technologies basées sur l’optique.

«Premièrement, ils ont conçu des neurones pour exprimer des capteurs de calcium génétiquement codés, qui permettent aux cellules de s’allumer quand elles sont actives. Deuxièmement, ils ont exprimé des protéines« optogénétiques »sensibles à la lumière dans les mêmes neurones, leur permettant d’activer des cellules spécifiques avec des faisceaux laser. lumière ».

En combinant ces deux techniques, ils ont pu effectuer une activation ciblée des cellules d’endroit des souris. Ces cellules situées dans l’hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire et de l’apprentissage, deviennent normalement actives lorsque les souris sont dans une nouvelle zone et à la recherche d’une nouvelle mémoire. Lorsque les cellules étaient artificiellement activées, les souris se sont « téléportées mentalement » et ont eu l’impression d’être de retour à l’endroit où elles avaient conservé ces souvenirs.

La déclaration a observé que «la stimulation de cellule de place» était suffisante pour récupérer la mémoire de l’emplacement récompensé chez la souris afin qu’elle commence à chercher la récompense au nouvel emplacement. L’UCL a noté qu’il s’agissait de la « première démonstration de la façon dont l’activation des cellules de lieu nous permet de récupérer des souvenirs de notre environnement et nous aide à naviguer ».

