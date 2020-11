L’utilisation du téléphone portable au volant sera sanctionnée par le double de points: ce sont les nouveautés du nouveau code de la route

Aujourd’hui, le gouvernement a approuvé de nouvelles modifications du trafic et de la circulation. Parmi les mesures qui seront appliquées, on peut trouver d’une réduction des limitations de vitesse sur les routes urbaines à une pénalité accrue pour tenir le mobile pendant la conduite.

Dans le but de réduire le taux d’accidents et de réduire les décès de 50% au cours de la prochaine décennie, parmi les mesures établies passera de 3 à 6 points le fait de conduire avec le mobile en main. De plus, la nouvelle loi sur la circulation passera de 3 à 4 points pour ne pas utiliser de ceinture de sécurité ou d’autres éléments de protection.

Le trafic élargit la sanction pour l’utilisation d’un téléphone portable ou l’installation de détecteurs de radar

Pour récupérer ces points, la possibilité de suivre des cours de conduite sécuritaire est établie pour obtenir jusqu’à 2 points.

🔸 Augmentez de 3 à 6 les points à déduire pour la conduite en tenant le mobile.

🔸 Augmente de 3 à 4 les points qui sont gênés par la non-utilisation de la ceinture de sécurité ou d’autres éléments de protection.

🔸Il introduit la possibilité de récupérer 2 points pour suivre des cours de conduite sécuritaire. pic.twitter.com/wcakmEh0or – La Moncloa (@desdelamoncloa) 10 novembre 2020

Outre les changements dans les points que nous perdrons par imprudence, le Conseil des ministres a approuvé de nouvelles limites de vitesse sur les routes urbaines. Plus précisément, un maximum de 20 km / h sur les routes à plate-forme à chaussée unique, jusqu’à 30 km / h sur les routes à voie unique par sens de marche et un maximum de 50 km / h sur les routes à deux voies ou plus par sens de circulation.

L’utilisation de mécanismes de détection radar sera considérée comme un délit grave, en supposant la perte de 3 points et une amende de 500 euros.

Le nouveau règlement réglemente également les véhicules à mobilité personnelle, ceux avec un maximum de 25 km / h. Véhicules comme Les scooters électriques doivent se conformer au code de la route et il leur sera interdit de circuler sur les trottoirs, passages à niveau ou autoroutes. Ils doivent également avoir un certificat de circulation. Ces mesures étaient déjà collectées fin 2019 dans une instruction générique et désormais la réglementation la collecte.

Les nouvelles mesures seront publiées dans la BOE au cours des prochains jours et entreront en vigueur 6 mois après leur publication. ils ne commenceront à s’appliquer qu’au début de 2021.

À Xataka | Les gadgets et accessoires technologiques pour la voiture (et la moto) des éditeurs d’Engadget: supports, émetteurs, radios et plus