Sam Levinson, Scott Mescudi et les Lucas Brothers unissent leurs forces pour le film Zombie Hell Naw

Le créateur d'Euphoria, Sam Levinson, devrait produire Enfer Naw, un film de zombies avec Scott 'Kid Cudi' Mescudi. Keith et Kenny Lucas, les frères à l'origine de l'acteur nominé aux Oscars Judas et le Messie noirécrivent le script. Le film, décrit comme un mélange de comédie, d'horreur et d'action, a été acquis par Sony Pictures. Alors que les détails de l'intrigue sont gardés secrets, Deadline rapporte que le film de zombies aura lieu pendant la Fashion Week de Paris.





« Ce film a mis 5 ans à se faire. Je le dis au monde maintenant, ce film va vous foutre en l’air de toutes les meilleures façons. Je suis un fan d’horreur depuis l’âge de 7 ans », a déclaré Mescudi. « Les premiers films d’horreur que j’ai vus étaient Nuit des morts-vivants et Evil Dead. Et à partir de ce moment-là, j’ai été accro au sentiment d’avoir peur. Je voulais entrer dans ce monde en créant mes propres histoires depuis longtemps et maintenant, et après des années à travailler dans ma tête, ça arrive enfin. Sam, les Lucas Bros et moi-même avons vraiment conçu un conte que nous pensons que tous les fans d’horreur et de comédie apprécieront. Vous allez rire, oh oui, mais l’aspect horreur de ce film sera vraiment quelque chose à voir. Vous serez secoué. Je promets. Vous savez tous que je ne joue pas. Prépare-toi bébé. »

Mescudi, Karina Manashil et Dennis Cummings produisent sous leur bannière Mad Solar aux côtés de Sam et Ashley Levinson via leur société de production Little Lamb et Bron et H. Wood Films. Aaron L. Gilbert, Brenda Gilbert et Stuart Manashil de Mad Solar produisent avec Kevin Turen, Harrison Kreiss, John Terzian et Jeremy Allen. Brian Toll est attaché au projet en tant que producteur associé. Le film en est actuellement aux premiers stades de la production.

L’équipe talentueuse derrière Hell Naw

Levinson est surtout connu pour avoir créé Euphorie, la série HBO acclamée par la critique qui suit un groupe d’élèves du secondaire naviguant dans les relations, le sexe et la drogue. La série a valu à Levison deux nominations aux Primetime Emmy Awards. Levinson est également connu pour avoir écrit Malcom et Marie (qui mettait en vedette Euphorie star Zendaya), producteur exécutif Morceaux d’une femmeet co-écriture Eaux profondes. Plus récemment, il a été co-créateur, écrivain et producteur exécutif de L’idole, qui met en vedette Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye et Lily-Rose Depp. La série sera présentée en première sur HBO le 4 juin, après ses débuts au Festival de Cannes le mois prochain.

Mescudi est devenu populaire en 2007 suite au succès de sa chanson Jour et nuit. En 2010, il fait ses débuts d’acteur dans l’émission HBO. Comment le faire en Amérique. Il est apparu dans plusieurs films et séries, dont Au revoir le monde, Entourage, Ne lève pas les yeux, Brooklyn Nine-Nineet Monde occidental. En 2020, il lance la société de production Mad Solar. L’année dernière, Mescudi est apparu dans Ti West’s X et sort son huitième album, Entérgalactique, aux côtés d’un spécial animé du même nom. Ses projets à venir incluent jointures et John Woo Nuit silencieuse.

Keith et Kenny Lucas ont été nominés à l’Oscar du meilleur scénario original pour le biopic de Fred Hampton Judas et le Messie Noir. Le film acclamé par la critique a remporté six nominations aux Oscars, dont un clin d’œil pour le meilleur film.