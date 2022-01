Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure voir la première de la dernière saison, partie 2

Il y a de moins en moins de temps pour le retour de Shingeki no Kyojin! L’anime sera de retour après plusieurs mois avec la deuxième partie de sa dernière saison, qui a suscité de grandes attentes chez ses millions de fans à travers le monde et est considérée comme l’une des meilleures séries de tous les temps. Nous savons que vous l’attendiez depuis longtemps et c’est pourquoi ici nous vous apportons l’horaire et tout ce que vous devez savoir avant de le voir.

Le dernier épisode vu à ce jour était « Ciel et terre », publié en mars 2021, qui nous a clairement indiqué que la guerre entre Marley Island et Paradis est sur le point d’éclater. Après avoir été trompé par Pieck, Eren a failli être mangé par Porco, mais parvient à esquiver l’attaque et prend la forme de la bête, tout en levant les yeux et en voyant les troupes rivales approcher avec Reiner, qui cherchera à récupérer le fondateur.

Après le point culminant du chapitre, il a été annoncé qu’une deuxième partie était en cours de développement, car jusqu’à ce moment le manga de Hajime isayama Ce n’était pas fini et il fallait qu’ils aient tout le matériel pour finir l’intrigue de la meilleure des manières. Le tome 34 est arrivé en juin 2021 et les lecteurs connaissent déjà la résolution de l’histoire, mais ceux qui n’ont pas l’information restent anxieux de ce qui peut arriver.

En plus de la guerre imminente à Paradis, le public veut savoir ce qui est arrivé à Levi Ackerman après avoir volé dans les airs à côté de Zeke dans une explosion, mais les choses ne semblent pas prometteuses d’après son aperçu, où il est vu complètement blessé. Alors qu’il se prépare au combat, les véritables intentions de Eren avec ceux qui ont conduit à l’état actuel et devrait maintenir leur rencontre attendue avec Ymir Fritz, le premier à utiliser les pouvoirs de Titan dans l’histoire.

+ Quand est-ce que l’épisode 1 de la dernière partie de la saison 2 de Shingeki no Kyojin est diffusé en avant-première ?

Le premier épisode de la deuxième partie de la quatrième saison qui clôturera l’histoire, intitulé « Condamnation », Il sera présenté en première ce dimanche 9 janvier 2022. Il arrivera un chapitre par semaine jusqu’à ce qu’il soit étendu aux 12 qui sont officiellement annoncés jusqu’à présent.

+ Comment regarder la première partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin ?

Vous pouvez voir le premier épisode de la dernière partie de la saison 2 le même dimanche 9 janvier 2022 en HD et avec sous-titres espagnols sur Crunchyroll, mais seulement pour qui qu’ils soient Utilisateurs Premium. Si vous avez une version gratuite, vous devrez attendre une semaine pour l’avoir disponible.

+ À quelle heure est diffusé l’épisode 1 de la dernière partie de la saison 2 de Shingeki no Kyojin ?

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15:45 heures

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16:45 heures

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂