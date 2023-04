Qui est qui dans « L’amour après l’amour », la série Netflix sur Fito Páez

Les amateurs de rock argentin ne peuvent pas manquer cette incroyable série qui sera présenté en première sur Netflix. Il s’agit de « L’amour après l’amour » qui dira la vie et la carrière du chanteur Fito Páez. De plus, nous verrons à l’écran des acteurs donner vie à des figures emblématiques du genre telles que charly garcia et Maigre Spinetta.

Rodolfo Páez, nom complet de l’artiste, est l’un des représentants les plus importants de la musique argentine. Avec plus de 40 ans d’expérience, il a collectionné des tubes tels que « Mariposa Tecknicolor », « 11 y 6 », « A rodar mi vida », « A rodar mi vida » et la chanson qui donne son nom à la série.

L’émission de télévision sera composé de 8 épisodes et arrivera sur Netflix le mercredi 26 avril 2023. Avant de continuer, regardez ici la bande-annonce de « L’amour après l’amour ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LOVE AFTER LOVE »

1. Iván Hochman comme Fito Páez

Iván Hochman est un acteur argentin qui a joué un petit rôle dans la série « El fin del amor », avec Lali Espósito. Il s’est principalement consacré au théâtre dans des œuvres telles que « El paraíso perdido » et « Chicos chicos ». A cette occasion, elle a obtenu le rôle principal de « L’amour après l’amour » en tant que version adulte de Fito Páezl’un des artistes les plus importants et les plus réussis d’Argentine.

2. Andy Chango comme Charly Garcia

Andrés Fejerman, mieux connu sous le nom d’Andy Chango, est un chanteur argentin qui a sorti des albums tels que « Grandes successos en familia » et « Boris Vian ». A cette occasion, il fait ses débuts d’acteur en donnant vie à l’iconique Charly García et la ressemblance nous dresse les cheveux sur la tête.

Andy Chango en tant que chanteur Charly García dans « L’amour après l’amour » (Photo : Netflix)

Auteur-compositeur-interprète rock qui faisait partie du groupe « Sui Generis » et interprète des tubes « Demoliendo hoteles » et « Yo no quiero vuelverme tan loco ».

3. Micaela Riera comme Fabiana Cantilo

Micaela Riera est une actrice argentine connue pour des rôles tels que Lorena dans la série « Aliados » et Valentina dans « Consentidos ». Dans « L’amour après l’amour », il donne vie à Fabiana Cantilo, l’une des chanteuses les plus importantes du rock argentin. Au début des années 80, alors qu’elle est invitée à participer à l’album de Charly García, elle rencontre Fito Páez, avec qui elle entame une relation amoureuse.

Micaela Riera dans le rôle de Fabiana Cantilo dans « L’amour après l’amour » (Photo : Netflix)

4. Julián Kartun comme Luis Alberto Spinetta

Julián Kartun est un acteur et chanteur qui a participé à des titres tels que « Argentine, terre d’amour et de vengeance », « La chute », « Lunáticos » et « Ce qui nous fait tomber amoureux ». Dans la série Netflix, il joue le feu l’auteur-compositeur-interprète Luis Alberto Spinetta, également appelé Flaco Spinetta. Certaines de ses chansons incluent « Continuer à vivre sans ton amour », « Maribel s’est endormie » et « J’aime cette coupe ».

Julián Kartun dans le rôle de Luis Alberto Spinetta dans « L’amour après l’amour » (Photo : Netflix)

5. Joaquin Baglietto dans le rôle de Juan Carlos Baglietto

Joaquín Baglietto n’est pas seulement un rocker primé, mais aussi Il est le fils de Juan Carlos Baglietto et a l’opportunité de donner vie à son propre père dans « Amour après amour ». Páez a collaboré avec le musicien de Rosario sur l’album de 1982, « Tiempos difíciles », où il a écrit des chansons comme « Aunque mañana no estés » et « Puñal tras puñal ».

Joaquín Baglietto dans le rôle de son père, Juan Carlos Baglietto, dans « L’amour après l’amour » (Photo : Netflix)

Autres membres de la distribution de « Love After Love »: