Sam Kaplan, 72 ans, est diplômé d’un collège de Géorgie avec sa mère de 99 ans qui l’encourage

Plus de 50 ans après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, un homme de 72 ans a récemment obtenu un diplôme de premier cycle et a tourné son gland.

Le 11 mai, Sam Kaplan est devenu le premier de ses sept frères et sœurs à obtenir un baccalauréat après avoir obtenu son diplôme en cinéma et arts médiatiques du Georgia Gwinnett College de Lawrenceville, en Géorgie.

Selon l’affilié de NBC WWBT, la mère de Kaplan, âgée de 99 ans, a encouragé son fils dans la foule alors qu’il traversait la scène pour sa cérémonie de remise des diplômes.

« Elle est très excitée », a fait remarquer le nouveau diplômé à propos de sa mère. « Elle est excitée, heureuse et fière. »

Sam Kaplan a obtenu son baccalauréat à la Gas South Arena à Duluth GA. Rod Reilly / Collège Georgia Gwinnett

Elle a vu son fils pour la dernière fois dans un cadre universitaire en 1969, lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires. Dans les décennies qui ont suivi, Kaplan a sillonné les carrières. Selon le communiqué de presse du collège, il dirigeait un service de nettoyage et plus tard une entreprise de télémarketing. Il a également travaillé comme chauffeur de taxi et au service à la clientèle pour la distribution électronique en gros.

Le collège de Kaplan a également révélé que le septuagénaire avait décidé de se réinscrire à l’école pour la première fois depuis des décennies alors qu’il avait 68 ans.

« Je roulais sur la 316 et j’ai entendu à la radio que Georgia Gwinnett College offrait un diplôme qui impliquait l’écriture de scénarios », a-t-il expliqué. « Ma voiture semblait avoir développé une direction automatique, et je me suis arrêté sur Collins Hill Road. Cinq minutes plus tard, je m’inscrivais pour le semestre d’automne.

Kaplan avec son diplôme. Rod Reilly]/ Georgia Gwinnett College

Malgré sa maturité, retourner dans une salle de classe après tant de décennies n’était pas nécessairement comme faire du vélo. Le père de cinq enfants a dû réapprendre à étudier et, au début de sa carrière d’étudiant, il a ressenti le trac de s’intégrer à ses camarades de classe – des étudiants de 50 ans son aîné. Pour franchir le pas, Kaplan s’est fixé un quota quotidien. Chaque jour, il abordait un nouvel étudiant avec l’intention d’en savoir plus sur ses objectifs académiques et ses rêves d’avenir.

« Lorsque vous demandez à un élève ce qu’il veut et envisagez de faire et découvrez ce qu’il veut faire de sa vie, je pense que c’est rare chez beaucoup d’enfants – ils ne comprennent pas cela avec les gens », a déclaré Kaplan. « Je pense que j’ai une bonne relation avec eux. J’ai reçu des câlins de beaucoup d’entre eux le dernier jour de cours.

Kate Balsley, professeure agrégée de cinéma au Georgia Gwinnett College, a enseigné Kaplan pour certains de ses cours et a exprimé son enthousiasme pour ses réalisations académiques.

« Sam était toujours prêt à partager des photos et des histoires sur sa vie intéressante et sa famille. Nous sommes si fiers de le voir obtenir son diplôme, mais il va nous manquer », a déclaré Balsley.

Sans aucun doute, Kaplan a laissé une marque sur son collège. Dans une vidéo de la cérémonie, les applaudissements de sa promotion ont atteint un niveau élevé alors qu’il recevait son diplôme avec un sourire fier.