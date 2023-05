Quel film sort le 17 novembre 2023 ?

FOX Racing Masque Fox VUE Stray Roll Off navy orange 2023

Masque Fox VUE Stray Roll Off navy orange 2023 Gardez toujours le contact visuel avec la piste grâce au masque Fox Vue Stay Roll Off, qui préserve la clarté de votre champ de vision, grâce à son boîtier à rouleaux de film de 45 mm fixés sur la lentille. Comme tous les masques Vue, le masque Fox Vue Stray Roll Off offre le champ de vision le plus large possible, tout en limitant ainsi les distractions provenant du côté du cadre. Il est équipé d'un écran en polycarbonate pré-incurvé, moulé par injection, pour une vision sans distorsion et une meilleure résistance aux impacts. Pour enlever et changer l'écran, le masque Vue s'appuie sur le système TruLock. Muni d'attaches à tourner pour débloquer, ce système vous permet de changer l'écran en quelques secondes. Ce masque de niveau professionnel est complété par une bande de 45 mm, un système d'aération à haut débit et une mousse triple épaisseur pour préserver vos yeux de la transpiration. Caractéristiques: Écran large pour une vision périphérique d'exception Boîtier à rouleaux de film 45 mm fixé sur la lentille Lentille en polycarbonate moulé par injection qui offre une superbe qualité optique, tout en vous protégeant des projections. Système TruLock permettant le remplacement simple et rapide des lentilles Cadre extérieur en TPU souple qui s'adapte au visage du rider pour plus de confort Cadre extérieur en ABS/nylon pour résister aux projections et accroître la durabilité Aération 360 qui optimise la circulation de l'air, pour maintenir le rider au frais tout en réduisant la formation de buée Bande 45 mm avec renforts en silicone pour une meilleure adhérence au casque Mousse moulée 3 épaisseurs qui évacue l'humidité tout en offrant un ajustement confortable Protection contre les UVA et UVB Écran pré-incurvé pour une clarté optique inégalée Résistance aux impacts conforme aux normes ANSI Z87.1-2010 et EN1938:2010 Traitement antibuée Points de fixation du tear-off inclus Lentille moulée par injection