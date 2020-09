Les diamants peuvent-ils brûler?

Les diamants sont éternels, du moins c’est ce que dit le slogan. Mais avec une application appropriée de chaleur et suffisamment d’oxygène, un diamant peut partir en fumée.

Les diamants sont du carbone, tout comme le charbon. Il en faut un peu plus pour les brûler et les faire brûler que le charbon, mais ils brûleront, comme l’attestent de nombreuses démonstrations sur YouTube. L’astuce consiste à créer les bonnes conditions pour qu’un diamant solide puisse réagir avec l’oxygène nécessaire pour alimenter un feu.

“Vous devez convertir ce solide [carbon] sous forme de gaz, de sorte qu’il puisse réagir avec l’air pour créer une flamme », a déclaré Rick Sachleben, chimiste à la retraite et membre de l’American Chemical Society.

La meilleure façon de faire ça? Chaleur – et en abondance. Dans l’air à température ambiante, les diamants s’enflamment à environ 1,652 degrés Fahrenheit (900 degrés Celsius), selon Christopher Baird, physicien de l’Université West Texas A&M. À titre de comparaison, un charbon hautement volatil (charbon contenant une quantité relativement élevée de gaz facilement libérés) s’enflamme à environ 1233 F (667 C), tandis que le bois s’enflamme à 572 F (300 C) ou moins, selon le type.

Lorsqu’il est chauffé pour la première fois, un diamant brillera en rouge, puis en blanc. La chaleur permet une réaction entre la surface du diamant et l’air, convertissant le carbone en monoxyde de carbone gazeux incolore et inodore (un atome de carbone plus un atome d’oxygène).

“Le carbone plus l’oxygène pour fabriquer du monoxyde de carbone génère de la chaleur; le monoxyde de carbone réagissant avec l’oxygène génère plus de chaleur; la chaleur ascendante fait que le monoxyde de carbone s’éloigne, donc plus d’oxygène est introduit”, a-t-il déclaré à Live Science.

Ce feu, cependant, ne constituera qu’une lueur. Entretenir une flamme à la surface d’un diamant nécessite généralement un coup de pouce supplémentaire: 100% d’oxygène plutôt que l’air ambiant, qui ne contient que 22% d’oxygène. Cette augmentation de concentration donne à la réaction tout ce dont elle a besoin pour s’auto-entretenir. Le monoxyde de carbone provenant du diamant s’enflamme en présence d’oxygène, créant un feu qui semble danser à la surface de la pierre.

“Presque tout brûle incroyablement dans l’oxygène pur”, a déclaré Sachleben.

Même sans oxygène pur, les diamants peuvent être endommagés par la flamme, selon le Gemological Institute of America (GIA). En règle générale, un diamant pris dans un incendie de maison ou par la torche d’un bijoutier trop zélé ne s’en ira pas en fumée, mais brûlera à la surface suffisamment pour paraître nuageux et blanc. Selon le GIA, le fait de couper les parties brûlées révélera une pierre plus petite, mais à nouveau cristalline.

Lorsque le carbone brûle dans l’oxygène, cette réaction produit du dioxyde de carbone et de l’eau. Un diamant de carbone pur pourrait donc théoriquement disparaître complètement s’il est brûlé assez longtemps; cependant, la plupart des diamants contiennent au moins des impuretés comme l’azote, il est donc peu probable que la réaction soit aussi simple.

Publié à l’origine sur Live Science.

