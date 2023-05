5 séries similaires à BRIDGERTON à voir sur PRIME VIDEO en ce moment

Première vidéo

Si vous êtes fan de Bridgerton et que vous souhaitez retrouver des titres similaires sur la plateforme Prime Video, voici quelques options intéressantes.



© IMDbVoici 5 séries Prime Video similaires à Bridgerton.

L’une des productions les plus acclamées du service de streaming Netflix ces derniers temps, il a été Bridgerton, l’adaptation des romans de Julia Quinn. Cette émission qui raconte des histoires d’amour d’un point de vue féministe pendant la période Regency au Royaume-Uni a franchi les barrières de la plateforme, c’est pourquoi les abonnés d’autres espaces recherchent des productions similaires. C’est pourquoi nous vous proposons 5 programmes dans Première vidéo qui sont similaires. Revoyez la liste !

+5 séries similaires à Bridgerton sur Prime Video :

5- Penny Dreadful : La cité des anges

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Natalie Dormer, Daniel Zovatto, Jessica Garza, Jonathan Nieves, Adriana Barraza, Piper Perabo

Parcelle: En 1938, la ville de Los Angeles est profondément influencée par les tensions sociales et les coutumes traditionnelles mexicaines-américaines. Basée sur le conflit entre des personnages proches de Santa Muerte et d’autres alliés du Diable, cette nouvelle version de la série mêle des aspects surnaturels à d’autres basés sur les circonstances réelles survenues à cette époque.

4- Ambition

Année: 2014

Saisons: 3

Protagonistes: Veronika Arichteva, Ján Koleník, Markéta Castvaj, Jirí Vyorálek, Robert Urban, Jan Vlasák

Parcelle: La famille Valenta marie son fils aîné, Jaroslav, à Klara, la fille d’un homme d’affaires controversé. Mais elle est amoureuse de Vladimir, le frère cadet de Jaroslav, qui disparaît mystérieusement le soir des fiançailles. Dix ans plus tard, à Prague, la vérité éclate.

3- Le Régent

Année: Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze

Saisons: 1

Protagonistes: Aitana Sánchez-Gijón, Carmelo Gómez, Héctor Alterio, Juan Luis Gallardo, Amtaro Rivelles, Cristina Marcos

Parcelle: Situé dans la ville imaginaire du nord de Vetusta et reflet fidèle de l’Espagne du XIXe siècle, il raconte l’histoire d’Ana Ozores, une belle femme ennuyée par son mariage bourgeois avec l’ancien régent, bien plus âgé qu’elle, et déchirée entre l’amour spirituel et mystique qu’il ressent pour son confesseur, le magistral Fermín de Pas, et la passion charnelle que le cacique et donjuán Álvaro Mesía provoque en lui.

2- Le Grand

Année: 2020

Saisons: 3

Protagonistes: Elle Faning, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Charity Wakefield, Adam Godley, Sebastián de Souza

Parcelle: Un voyage anti-historique et novateur à travers la Russie du XVIIIe siècle après l’avènement de la nouvelle impératrice.

1- Abbaye de Downton

Année: 2010

Saisons: 6

Protagonistes: Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Camichael, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Joanne Froggat

Parcelle: La famille Crawley et ses serviteurs se préparent pour le moment le plus important de leur vie, l’arrivée du roi George V et de la reine Mary. Cependant, la visite des rois d’Angleterre déclenche bientôt scandales, romances et intrigues.

