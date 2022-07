Taika Waititi a déclaré que rendre gay le personnage de Thor préféré des fans était « vraiment beau » de nos jours

« C’est là où nous voulons être, là où personne ne le remarque et ce n’est pas un sujet de discussion, et c’est juste accepté. »

De nombreux spectateurs se sont habitués à des films plus longs, qui ont plus de temps et d’espace pour ranger tout ce qu’ils veulent, y compris de nombreuses scènes « effrayantes comme l’enfer » du méchant effrayant Gorr the God Butcher de Christian Bale.