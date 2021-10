Sam Heughan et Graham McTavish ont annoncé le retour de Dougal MacKenzie dans Outlander : à quoi cela ressemblera-t-il ?

Étranger, en plus d’être l’une des séries les plus acclamées de ces derniers temps, c’est aussi l’une des amitiés les plus nouées en dehors du tournage. L’histoire, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a une distribution étendue et extraordinaire qui est dirigée par Sam Heughan et Caitriona Balfe. Les acteurs, qui incarnent Jamie et Claire Fraser, ont une alchimie inégalée.

Cependant, ils ne sont pas les seuls membres de la distribution de Étranger ils ont été instantanément connectés. En réalité, Sam Heughan Il a, en plus de son lien avec Balfe, une amitié étroite avec Graham McTavish. L’acteur a joué l’oncle de Jamie, le controversé Dougal MacKenzie, pendant deux saisons. Ce personnage, jacobite par dévotion et autoritaire uniquement pour le plaisir, était l’un des plus aimés et, en même temps, haïs.

Cependant, au-delà de son excellente performance, Graham McTavish a réussi à gagner le cœur des fans en dehors de la méchanceté de Dougal. C’est pourquoi, lorsqu’il a été tué par Jamie lui-même lors de la deuxième saison, beaucoup ont subi la disparition de ce personnage emblématique et important de l’histoire.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que dans la cinquième saison, McTavish est revenu, mais cette fois en donnant vie à William Buck MacKenzie, le fils illégitime de Dougal. Et, alors que son premier personnage ne peut réapparaître que sous forme de flashbacks, l’arrivée de ce nouveau rôle a été synonyme d’excitation pour ses followers.

Pour cette raison, avant la première imminente de la sixième édition de Étranger, les fans se demandent déjà si McTavish reviendra dans la série pour incarner, une fois de plus, son fils. À tel point que, dans le récent livre que l’acteur a créé avec Sam Heughan, a précisé si cela se produira ou non. « J’ai adoré Outlander. Cela m’a donné un merveilleux groupe d’amis et m’a permis de retomber amoureux de l’Écosse.», a commencé à expliquer l’interprète.

Puis il ajouta : «Je fais toujours de la place à un MacKenzie pour voyager dans le temps et j’aimerais revenir en arrière”. Et, sur ces mots, l’interprète a ouvert les portes au retour de Will, une nouvelle qui a été soutenue par son collègue Sam Heughan qui a avoué qu’il aimerait l’avoir à nouveau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂