Warner Bros. a confirmé avoir viré Ruby Rose de Batwoman et a révélé les raisons

Le scandale a de nouveau atteint le monde de Warner Bros. et CC. Tout comme c’était arrivé entre Pêcheur de raie et les entreprises pour la façon dont elles ont traité les plaintes de mauvais traitements contre Joss Whedon, Ruby Rose a rendu publiques ses accusations contre l’entreprise pour laquelle elle a cessé de travailler en mai 2020, alors qu’elle était la protagoniste de la série Batwoman. Sa place a été prise par l’actrice Javicia leslie.

En mai de l’année dernière, l’actrice a annoncé qu’elle partait sans donner trop de détails et aujourd’hui elle a rompu le silence à travers des histoires publiées dans Instagram, où il accuse Le CW, le showrunner de la série, Caroline sèche, et les producteurs Greg Berlanti et Sarah Schechter. « Je dirai ce qui m’est arrivé pour que cela n’arrive plus jamais à personne », assuré Rose.

Rose a rappelé qu’il avait dû subir une intervention chirurgicale pour une blessure sur le plateau et a souligné que le chef de Télévision Warner Bros., Pierre Roth, lui a extorqué de revenir plus tôt en lui disant que cela lui coûterait « des millions » au signal et qu’ils licencieraient tous leurs collègues. Il a également dénoncé son collègue pour comportement inapproprié, Dougray scott. En revanche, il a précisé que lors du tournage la sécurité des cascadeurs n’était pas garantie et que l’on s’est retrouvé avec « Brûlures au troisième degré sur tout le corps ».

« Je ne reviendrais pour aucune somme d’argent même s’ils me mettaient une arme sur la tête », a déclaré l’actrice qui était chargée de souligner qu’elle n’avait pas démissionné. « Ils ont ruiné Kate Kane et détruit Batwoman »fit remarquer Ruby Rose. « Si je voulais rester, j’aurais dû renoncer à mes droits », mis en évidence dans une série d’histoires où il a également montré l’intervention chirurgicale qui a été effectuée.

La réponse de Warner Bros. a été immédiate

Après avoir pris connaissance des plaintes déposées par Ruby Rose, Télévision Warner Bros. a présenté une déclaration dans laquelle ils ont complètement nié ce que l’actrice a dit. Là, ils ont souligné que l’artiste avait été licencié après avoir mené une enquête interne après avoir reçu « Des plaintes concernant son comportement au travail ». Ce dernier était quelque chose qui a été répandu mais il a été confirmé officiellement ce jour-là.

« Au-delà de l’histoire révisionniste qui Ruby Rose partage sur Internet contre les producteurs, les acteurs, l’équipe, le signal et le studio, la réalité est que Télévision Warner Bros. décidé de ne pas utiliser l’option d’embauche Rubis pour la saison deux de Batwoman« ils ont dit dans la déclaration. De plus, ils ont expliqué qu’il y avait « Plaintes multiples » Qu’est ce qui était « Examiné en profondeur et traité en privé par respect pour les parties impliquées ».

