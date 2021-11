Jay-Z fait enfin ses débuts officiels sur Instagram

Le secret de sa vie privée et de la gestion de ses futurs projets a été une constante dans la carrière du rappeur et producteur de musique Jay-Z, considéré comme l’un des représentants les plus importants de la scène hip hop mondiale.

Pourtant, restant toujours fidèle à son précepte pour surprendre ses fans, Jay-Z a fait sensation en rejoignant officiellement Instagram, une plateforme sur laquelle, avec un seul post (et en suivant uniquement sa femme, la chanteuse Beyoncé), a réussi à se rassembler. plus d’un million et demi d’abonnés.

Jay-Z a fait ses débuts sur le réseau social en partageant une affiche pour le nouveau film Netflix « The Harder They Fall », dans lequel il a été l’un de ses producteurs. La cassette réalisée par Jeymes Samuel, connu pour son œuvre de 2013 « They Die By Dawn », a été diffusée ce matin sur la plateforme de service de streaming.

« The Harder They Fall » est une histoire de western présentée en avant-première au dernier London Film Festival, avec des performances d’Idris Elba, Lakeith Stanfield, Regina King, Jonathan Majors et Zazie Beetz. Majors joue le rôle d’un hors-la-loi qui rassemble son gang pour traquer son vieil ennemi, un forçat en fuite joué par Elba.

Jay-Z a également été producteur exécutif sur la bande originale du film, avec deux apparitions sur ses chansons : « Guns Go Bang » avec Kid Cudi et « King King Riddim » avec Jadakiss, Conway The Machine et BackRoad Gee. , en plus de contribuer chansons interprétées par des artistes tels que CeeLo Green, Sean ou Lauryn Hill.

Le week-end dernier, Jay-Z a été officiellement intronisé au « Rock and Roll Hall of Fame » pour ses contributions musicales tout au long de sa carrière, avec un discours d’introduction de l’ancien président Barack Obama, qui a désigné le musicien comme la représentation du rêve américain, « un rêve qu’il a aidé à réaliser pour d’autres jeunes comme lui ».