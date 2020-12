Elon Musk annonce que la première mission habitée de SpaceX sur Mars aura lieu en 2024 « si chanceux » ou « sûrement » en 2026

La La première mission d’envoyer des humains sur Mars pourrait être proche. «Si nous avons de la chance», ce sera en 2024, selon Elon Musk dans une interview à Berlin avec Axel Springer. La date coïncide avec ce que le PDG de SpaceX promet depuis des années, qui a souligné que d’ici dix ans, nous pourrions envoyer des gens sur la planète rouge.

Cette nuance de chance ouvre la date limite pour le lancement à retarder. Mais Elon Musk avise qu’il est « très certain » que SpaceX lancera des gens en 2026. « Et puis nous voulons essayer d’envoyer un véhicule sans pilote là-bas dans deux ans. » Et, selon l’Espace, la Terre et Mars s’alignent favorablement une fois tous les 26 mois pour effectuer ces lancements interplanétaires.

Selon les photographies de la NASA, SpaceX a passé plusieurs années à étudier les endroits possibles pour atterrir son vaisseau. Que ce soit en 2024 ou 2026, le voyage vers Mars ne sera pas vraiment bon marché, bien que Musk lui-même ait prédit il y a un an que le coût serait inférieur à 500000 dollars.

Elon Musk, acceptant le @axelspringer prix à Berlin, dit qu’il est « très confiant » que SpaceX débarquera des humains sur Mars « dans environ 6 ans ». « Si nous avons de la chance, peut-être 4 ans … nous voulons y envoyer un véhicule non équipé dans 2 ans. » https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g – Michael Sheetz (@thesheetztweetz) 1 décembre 2020

Le bateau Starship Il mesure 50 mètres de haut et se lancerait sur le système Super Heavy. Le plan, tel que décrit par SpaceX à des occasions précédentes, est d’envoyer ces vaisseaux spatiaux réutilisables. Pour le moment, ils ont plusieurs prototypes, le dernier étant le Starship SN8, qui dispose de trois moteurs et sera testé prochainement (le 4 décembre) avec un vol allant jusqu’à 15 kilomètres.

Atteignez l’objectif 2024 cela dépendra de l’évolution des prototypes et des tests avec les différents vaisseaux spatiaux. En septembre 2019, SpaceX a expliqué que son prototype atteindrait l’orbite de notre planète en mars de cette année. Pour le moment où il est en retard, nous verrons à quel point la chance est du côté d’Elon Musk.

