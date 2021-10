La saison 5 de Good Doctor aura de nouveaux défis pour Shaun Murphy

Le bon docteur ne cesse de captiver les téléspectateurs du monde entier. S’écartant de la série médicale typique, cette bandelette suit la vie de Shaun Murphy, un chirurgien autiste et atteint du syndrome de Savant. Parfaitement interprété par Freddie Highmore, ce personnage est devenu l’un des plus aimés et même admirés de la fiction.

A tel point que, avec un tel succès récolté à travers le monde, Le bon docteur il en est maintenant à sa cinquième saison. Après quatre éditions captivantes, le numéro cinq arrivera maintenant avec de nouveaux défis et controverses pour le protagoniste. Bien qu’on ignore encore quand il sortira en Amérique latine, le strip est déjà disponible à la télévision américaine et, petit à petit, certains détails sont connus.

En fait, récemment, Highmore s’est entretenu avec SensaCine dans une interview exclusive et a avoué ce qui attend son personnage pour les prochains épisodes. « L’hôpital est acheté par quelqu’un d’autre. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de secousses et Shaun va devoir se battre à nouveau pour lui-même», Il a commencé par expliquer puis a ajouté : «du coup tout bascule dans le cinquième opus avec ce nouvel antagoniste”.

A cette occasion, celui qui devient l’adversaire de Shaun est Salen Morrison, le nouveau directeur de l’hôpital et qui pourrait mettre, une fois de plus, son état autistique entre le marteau et l’enclume. « Ce n’est pas forcément une mauvaise personne car il essaie de mettre en place des changements que les autres n’acceptent pasFreddie Highmore a expliqué à SensaCine.

Aussi, l’acteur a précisé qu’il sera « une bataille intéressante et nuancée entre le nouveau boss et Shaun”. Bien sûr, Highmore a également déclaré que son rôle dans la première saison de Le bon docteur c’est toujours une fierté pour lui. « Je suis très fier que le Shaun de la première saison soit très différent de celui qui traverse l’hôpital dans la cinquième. Je pense qu’il est authentique et correct d’explorer cette progression et cette maturité», a-t-il condamné.

Qui plus est, ajouté à cela, l’artiste a déclaré : «j’espère que nous continuerons à le faire tout en faisant face à de nouveaux défis”. C’est-à-dire, selon les déclarations de Freddie Highmore à SensaCine, la cinquième saison de Le bon docteur il vient avec beaucoup plus d’intrigues que le précédent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂