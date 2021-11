Confirmé! Tom Holland restera Spider-Man dans une nouvelle trilogie Marvel

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est l’un des films les plus attendus de l’histoire du cinéma. La possibilité de voir le Spider-Verse devenir réalité, avec Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfieldà l’écran ajouté au retour des méchants classiques de la franchise font de ce film l’un des plus attrayants pour le fandom qui n’arrête pas de spéculer sur les alternatives du film.

La trilogie a commencé avec Retour à la maison a établi le Homme araignée du Univers cinématographique Marvel faite par Tom Holland. L’acteur est devenu un favori des fans et son implication dans le MCU, à la fois dans ses propres films et dans Avengers et Captain America : guerre civile ils ont été célébrés maintes et maintes fois. Par conséquent, la possibilité que Tom s’éloigne du personnage inquiétait les fans.

Tom Holland sera toujours Spider-Man !

Que s’est-il passé? Tom Holland Il a déclaré que s’il jouait encore à Spidey à 30 ans, c’était parce qu’il avait fait quelque chose de mal dans sa carrière. Les alarmes des amoureux du MCU se sont déclenchées. Bien sûr, il ne faudra pas longtemps avant que l’interprète atteigne cet âge. Donc, une oasis dans le désert. La déclaration que tout le monde voulait entendre. De quoi parlons nous?

Amy Pascal, producteur de Sony, a apporté un peu de paix: « Ce n’est pas le dernier film de Spider-Man que nous allons faire avec Marvel. », a assuré l’exécutif et a poursuivi : « Nous sommes prêts pour le prochain film avec Marvel et Tom Holland. Nous avons pensé cela en trois bandes et maintenant nous sommes sur le point de passer aux trois suivantes. Ce n’est pas notre fin dans le MCU « . Bombe! Confirmation officielle d’un nom important. !Tom Holland jouera dans une autre trilogie du wall-crawler !

L’exécutif n’a pas épargné les éloges pour le jeune acteur et a déclaré qu’il « Il est drôle, charmant, un grand athlète, un interprète fantastique et a une humanité particulière ». Comment pourraient-ils ne pas vouloir qu’une personne ayant ces caractéristiques reste Homme araignée? La vérité est que les fans et les responsables de ces films voulaient Tom comme héros et cette confirmation est une joie.

L’avenir de Spidey dans le Univers cinématographique Marvel? Nous l’avons déjà mentionné dans le passé, c’est « Mieux que vous ne l’imaginez ». Avec une nouvelle trilogie de films après Pas moyen de rentrer et aussi l’ajout d’une série télévisée qui passera Disney + et il aura, au moins, trois saisons qui apparemment combleront les lacunes entre les nouveaux opus du wall-crawler au cinéma.

