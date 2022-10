Apple TV+ : On a parlé avec les protagonistes de Shantaram

est venu aujourd’hui AppleTV+ un nouveau drame avec charlie hunnam. Il s’agit de Shantaraml’histoire d’un voleur de banque nommé Lin Ford qui s’évade de prison et s’enfuit en Inde où il cherche à commencer une nouvelle vie. Vous y rencontrerez Karla (Antonia Desplat) une femme avec un côté mystérieux qui le fera affronter à la fois son passé et repenser ce qu’il veut faire de sa vie et comment il veut aller de l’avant.

Shantaram aura un total de 12 épisodes, dont trois sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming Manzana et le reste sera publié chaque semaine. L’histoire est inspirée du roman homonyme qu’il a écrit Grégory David Roberts en 2003. Aux personnes mentionnées Hunnam et Desplat il faut ajouter les chiffres de Shubham Saraf et Elektra Kilbeyqui assumera les rôles de Prabhu et Lisarespectivement.

Avant la première de cette série, nous avons parlé avec Saraf, Kilbey et Steve Lightfoot (producteur exécutif de la série), pour savoir comment c’était de tourner cette histoire et ce qu’on peut en attendre. Sous ces lignes, vous pouvez voir la vidéo avec l’interview complète. De plus, nous vous rappelons que nous parlons également avec Antonia Desplat et Charlie Hunnam sur Shantaram et vous pouvez lire et regarder l’interview sur ce lien.

Comment s’est passée l’adaptation du livre à la série ?

Steve Lightfoot : Vous commencez toujours par le livre. Je suis venu ici parce que j’aime le livre. J’étais un grand fan avant que ça ne me vienne parce que j’ai lu le livre quand il est sorti. Je savais que c’était un grand livre. Le grand défi avec cela était que le livre est écrit à la première personne, du point de vue de Lin. On ne sait des choses que lorsqu’il les découvre ou veut nous en parler. Le plus grand défi consistait à raconter l’histoire de plusieurs points de vue. On raconte l’histoire et chacun a son point de vue et sa propre histoire. C’était la plus grande différence.

Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir faire partie de Shantaram ?

Elektra Kilbey : Ce qui m’a amené à faire partie du projet à l’écran, c’est que chacun, chaque personnage, est en recherche d’appartenance, d’identité, d’amour. Ils cherchent quelque chose, ils cherchent quelque chose dont ils ne savent pas ce que c’est. Tous ensemble, ils sont sur un parcours similaire quoique dans des circonstances différentes. J’ai trouvé cela très intéressant. J’ai aussi adoré le fait que les personnages féminins de la série aient des histoires aussi indépendantes et ne soient pas des accessoires pour les hommes. J’ai adoré qu’ils aient autant d’intrigues sans compter sur les hommes. J’ai adoré toutes les couches de ces personnages, cela m’a beaucoup plu quand nous avons commencé.

Shubham Saraf : Je pense que ce qui m’a vraiment mis au défi était cet aspect de la rédemption, la question universelle de ce que signifie être libre, quel est le coût d’être libre. Cela a-t-il à voir avec nos choix en tant qu’êtres humains ? C’est l’histoire d’un gars qui s’est perdu, qui a perdu sa liberté et arrive dans un monde extraterrestre, il ne sait pas quoi faire, teste ses limites, fait face aux aspects les plus défavorables et à travers l’amour et l’amitié trouve une nouvelle dimension de ce que signifie être vivant, c’est-à-dire être libre. Je suis sûr qu’après la folie que nous avons traversée ces trois dernières années, en tant que collectif de la race humaine, je pense que tout le monde va s’identifier au fait d’avoir le monde bouleversé, d’avoir testé ses limites et d’aller de l’avant et je pense Beaucoup de gens diront que c’était de l’amitié et de l’amour.

Il y a un message clair de rédemption qui guide la série. Quels autres éléments peut-on reconnaître ?

E.K. : Je pense que tous ceux qui y vont échappent à quelque chose, quelque chose du passé qui a fait d’eux ce qu’ils ne voulaient pas être. Ils veulent se réinventer. Ils veulent être libérés des chaînes du passé. Mais je pense que quand tu t’éloignes de toi-même, tu finis toujours là où tu as commencé parce que peu importe où tu vas parce que c’est en toi. Je pense que c’est quelque chose dont tout le monde s’occupe.

SL : Je pense que c’est très universel, que nous pouvons tous nous identifier à cela. Je pense que les meilleurs drames sont ceux auxquels nous pouvons tous nous identifier. Nous n’avons pas été des voleurs ni nous sommes évadés de prison, ce qui fait Lin. Je pense qu’il y a des choses du passé que nous voulons changer ou des versions du passé que nous aimerions être à la place de celui que nous sommes. Nous n’aimons pas toujours la personne que nous voyons dans le miroir. À l’inverse, Shantaram est une version de ce que nous ressentons tous.

Shubham, il y a une dynamique entre toi et Charlie qui m’a rappelé un film de copains. C’est comme s’ils étaient amis… Que pouvez-vous me dire sur la façon dont vous avez construit cette relation ?

HH : C’est si bon à entendre parce que c’est fondamentalement ce que nous recherchons avec Charly. Donc, tu me dis, c’est comme… Ouais ! Mission accomplie! C’est ce que ça fait de le faire. Le tournage de Shantaram C’était super, ça n’aurait pas dû marcher mais ça a marché. Nous l’avons fait, mais d’une manière ou d’une autre, il semblait que nous n’avions aucune idée de ce que nous faisions. Comme si on s’en était sorti. C’est ainsi que fonctionnent les films de copains. Je pense que ce qui s’est passé dans la vraie vie est ce qui s’est passé dans l’histoire. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c’était sur le plateau. Elle n’avait pas rencontré Charlie avant de faire une scène clé où elle l’invite dans les bidonvilles pour boire du whisky et se défoncer. Ouais, je n’en avais aucune idée et tout le monde était comme, « Mon Dieu, est-ce que cette relation va marcher ? Que va-t-il se passer ? » Et nous nous sommes tous les deux connectés, nous avons réalisé, « hé, nous nous comprenons ». Tandis que Lin et Prabhu Ils ont dit : « Nous nous comprenons. Ce fut une expérience très agréable. J’ai passé un bon moment.

Qu’est-ce qui vous a fait voir ces décors qui recréaient l’Inde il y a 40 ans ?

E.K. : Toute ma vie j’ai aimé les drames d’époque, tout ce qui était hors du temps m’attirait. Tout ce qui est différent de notre réalité nous procure du plaisir. Les costumes, l’ambiance, la musique, la lumière, les couleurs, les textures, tout. Attrayant et très agréable. En entrant dans l’ensemble car il était si grand, comme 5 blocs, où que vous regardiez, c’était comme si c’était réel. Un voyage. C’est très gratifiant pour les acteurs parce que ça nous fait entrer davantage dans nos personnages, parce qu’on avait l’impression d’y être.

HH : C’était à 8 pâtés de maisons du centre de Chinatown à Bangkok qui a été transformé en centre de Bombai. 8 blocs avec leur histoire à Bangkok qu’ils ont réussi à transformer en Inde. Je me souviens que je suis arrivé le jour où nous avons tourné la scène où Lin et Prabhu Ils se connaissaient, quand ils descendaient du bus, la première fois qu’ils se croisaient et il y avait des centaines de personnes, des taxis, des rickshaws, des vendeurs de fruits qui criaient. J’ai perdu l’orientation de la caméra, j’essayais juste de rester immobile pour ne pas me faire renverser par une voiture et pouvoir parler à Charly. Je pensais que c’était fou, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l’ont fait, c’est fou.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂