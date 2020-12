Les préoccupations grandissent concernant les pouvoirs d’alliance déséquilibrés dans World Of Warcraft: Shadowlands

L’une des parties les plus intégrales de World of Warcraft: Shadowlands est le système Covenant, dans lequel les joueurs choisissent l’une des quatre factions principales – Kyrian, Necrolord, Night Fae et Venthyr – avec lesquelles s’aligner.

Le choix s’accompagne d’une variété de choses pour tenter un joueur, mais l’un des plus remarquables est les pouvoirs de l’Alliance. Chaque Covenant a un pouvoir que tous les membres obtiennent, ainsi qu’un pouvoir spécifique à la classe auquel seuls ceux qui correspondent à la classe à laquelle elle est destinée peuvent accéder.

Depuis que cela a été annoncé, beaucoup craignent que cela ne pousse les joueurs à accepter ce qu’il y a de mieux pour leur classe. En raison de cette peur, une discussion inhérente sur l’équilibre a eu lieu.

C’est principalement parce que les joueurs craignent d’être punis pour ne pas avoir pris la «bonne» alliance, et il semble que cela soit parfois vrai. Par exemple, beaucoup ont trouvé qu’il était médiocre d’être un tank et de ne pas passer par l’Alliance Kyrian, car leur Fiole de sérénité est fantastique pour les chars.

Ce pouvoir permet de supprimer presque tous les affaiblissements et de restaurer 20% de la santé. Bien que l’on ne puisse en transporter que 3 à la fois, ils sont pratiquement infinis car il suffit que votre steward en apporte plus. De plus, ils ne partagent pas de temps de recharge avec d’autres consommables de santé, de sorte qu’un char peut faire éclater une potion, une fiole et une pierre de santé pour être soudainement de nouveau presque pleins.

À l’opposé du spectre, beaucoup estiment que le pouvoir de Necrolord, Fleshcraft, est nettement plus faible que les autres. Alors que les Kyriens obtiennent leur fiole et que les autres Alliances obtiennent une solide capacité de mouvement, les Necrolords reçoivent un bouclier à long canal qui fournit 20% de santé maximum, augmentant jusqu’à 50% en fonction des cadavres à proximité.

C’est puissant pour commencer un combat, en particulier dans les mythiques avec un surplus de cadavres d’élite entre les tirages, mais ce n’est pas aussi efficace au milieu d’un combat en raison du long temps nécessaire pour le canaliser. Il est également interruptible par les CC et les étourdissements, et si un joueur doit se déplacer pour éviter un AOE. la chaîne doit recommencer.

Il y a une toute autre question d’équilibre quand on regarde les capacités de classe. De nombreuses classes prennent un coup de performance si elles ne vont pas à un Covenant spécifique – les guerriers bénéficient plus de Venthyr que tout autre Covenant, les mages de Night Fae, etc.

En raison du déséquilibre entre les choix, de nombreux joueurs se sentent obligés de se rendre dans une convention spécifique pour ne pas être sous-optimale. Bien que tout le monde ne soit pas dans le min-maxing, il est toujours mauvais de faire un choix qui vous rend considérablement plus faible que les autres.

En ce moment, alors que nous attendons Tempête De Neige pour équilibrer les Alliances, cela se résume à des préférences personnelles. Si les joueurs souhaitent tirer le meilleur parti de leur classe, ils voudront probablement utiliser leur option Covenant la plus puissante.