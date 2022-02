Marvel’s Blade ajoute la star de Krypton Aaron Pierre à son casting dans un « rôle convoité »

L’introduction de Marvel Lame dans le MCU a été fait très discrètement à la fin de Éternels, lorsque dans une scène post-crédit, la voix de Mahershala Ali a été entendue avertir Dane Whitman de Kit Harington à propos de la lame d’ébène. Le film solo de Blade étant en développement depuis quelques années et envisageant une sortie fin 2023 ou 2024, il n’est pas surprenant que le casting du film commence maintenant à être étoffé, et le dernier ajout semble être Krypton star Aaron Pierre, bien qu’il n’ait pas encore été révélé qui il jouera dans le premier film du chasseur de vampires.

Alors que Kevin Feige avait précédemment révélé qu’il n’y avait pas vraiment eu de plans pour un solo Lame film jusqu’à ce qu’Ali montre un intérêt à jouer le rôle, mais étant donné que Marvel se dirige vers un territoire plus sombre avec des goûts de Chevalier de la lune et Loup-garou de nuit, Lame semble parfaitement correspondre à ce groupe particulier de personnages. Jusqu’à présent, l’ajout dirigé par Bassam Tariq au MCU a ajouté Delroy Lindo dans un autre rôle mystérieux, tandis que Dane Whitman de Harington est également peut-être en ligne pour faire ne serait-ce qu’une petite apparition compte tenu de la connexion établie à la fin de Éternels.

Deadline a rapporté que Pierre avait été choisi pour un rôle « très convoité », suggérant qu’il s’agit de l’un des rôles principaux du film. Qu’il s’agisse d’un héros ou d’un méchant, c’est quelque chose qu’il ne semble pas que nous allons découvrir pour l’instant, mais selon les rapports, l’acteur s’est vu confier le rôle après avoir rapidement eu un impact sur Feige et Tariq pendant nombreuses rencontres avec divers acteurs. Bien qu’il soit toujours considéré comme une star montante, Pierre est déjà apparu dans la préquelle de Syfy Superman KryptonM. Night Shyamalan’s Vieux, et la série télévisée Chemin de fer clandestinen plus d’être la voix de Mufasa dans la préquelle en direct de Disney à Le roi Lion.





Blade est actuellement une autre entité inconnue dans le MCU, sans aucun détail connu sur ce à quoi s’attendre.







Alors que Blade est un personnage bien connu des fans de bandes dessinées et des précédentes adaptations cinématographiques mettant en vedette Wesley Snipes dans le rôle principal, la façon dont le promeneur sera représenté dans l’univers cinématographique Marvel est actuellement au-delà de l’inconnu. Bien qu’il existe de nombreuses théories possibles sur les forums de fans et une multitude d’adversaires et d’alliés à utiliser dans les nombreuses bandes dessinées que Blade a présentées au fil des ans, aucun détail officiel sur le film n’est disponible.

Cela dit, avec l’introduction de Chevalier de la lune le mois prochain et les débuts annoncés de Loup-garou de nuit venant dès Halloween cette année, il semble que Kevin Feige et son équipe préparent potentiellement une version du Fils de minuit. Le groupe surnaturel a au fil des ans inclus Doctor Strange, Morbius, Punisher, Iron Fist et Ghost Rider, entre autres. Avec Punisher et Iron Fist faisant à l’origine partie de l’univers de Marvel Television sur Netflix, le même univers dont Daredevil de Charlie Cox fait partie, nombreux sont ceux qui pensent que ces personnages pourraient bientôt faire également partie du MCU. Que ce soit quelque chose qui se produise le plus tôt possible est quelque chose que seuls Kevin Feige et quelques privilégiés savent actuellement.









