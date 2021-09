Anahí Izali de « The House of Famous »: qui est-elle et photos Instagram du candidat

Depuis qu’elle a commencé « La maison du célèbre”, La nouvelle émission de téléréalité sur Telemundo, Anahí Izali est devenue l’une des participantes préférées du public en raison de sa silhouette spectaculaire et parce qu’elle n’a jamais peur de dire ce qu’elle pense.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est Roberto Romano, la nouvelle illusion d’Alicia Machado ?

Malgré le fait que quelques jours se soient écoulés depuis la diffusion de l’émission, le 24 août, Anahí a déjà eu sa première romance avec l’acteur et mannequin mexicain Christian De La Campa.

Aussi, la belle jeune femme a monopolisé la vedette en jouant dans une série de problèmes contre un autre habitant de la maison. De qui parle-t-on? De Célia lora, fille du célèbre chanteur mexicain. Mais,qui est Anahí Izali et pourquoi est-il toujours sur toutes les lèvres ? Ici, nous vous disons.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Celia Lora veut-elle quitter « La Maison des Célèbres » ?

QUI EST ANAHÍ IZALI ?

Anahí Izali est un actrice et mannequin originaire du Mexique. Sa participation à l’émission « The House of Famous » a été annoncée mercredi dernier, le 17 août.

Selon sa biographie, la belle mannequin est née le 2 août 1990, elle a donc actuellement 31 ans.

Izali a joué dans le feuilleton « Mon mari a une famille » (2017) et est également apparu dans plusieurs chapitres de l’émission « Comme dit le proverbe » (2011).

De même, l’actrice a également participé à d’autres émissions de téléréalité telles que « Guerriers », un programme de compétition Televisa, et « Rive d’Acapulco » de MTV.

En plus d’être actrice et mannequin, Anahí est aussi une influenceuse. Il compte plus de 290 000 abonnés sur son compte Instagram, une plateforme sur laquelle il partage toutes sortes de photos sur sa carrière, les marques avec lesquelles il travaille et plus encore.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Tefi Valenzuela a-t-elle été expulsée de La Maison des Célèbres ?

PHOTOS INSTAGRAM D’ANAHÍ IZALI

QU’EST-CE QUE « LA CASA DE LOS FAMOSOS » ?

« La maison du célèbre » est la nouvelle émission de téléréalité que Telemundo a créée le 24 août, où 16 célébrités de différents pays sont obligées de vivre sous le même toit, incapables de communiquer avec le monde extérieur. Chaque semaine, les participants exposent leur côté le plus intime alors qu’ils tentent de survivre à la coexistence afin d’atteindre la finale et de gagner.

Les participants au programme Telemundo sont surveillés à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ce qu’ils font est enregistré par l’objectif de plus de 50 caméras et 60 microphones.

PLUS D’INFORMATIONS: Verónica Montes, avez-vous changé Rafael Amaya pour Jorge Aravena ?

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « LA MAISON DES CÉLÈBRES » ?

« The House of the Famous » est diffusé du lundi au vendredi à 19h00 (heure de l’Est) sur Telemundo aux États-Unis.

De plus, via la page officielle de Telemundo, les utilisateurs peuvent suivre EN DIRECT et EN DIRECT chaque détail de « La Maison des Célèbres » grâce à la transmission ininterrompue de quatre caméras installées dans la maison.