Sabine Wren de Star Wars Rebels – Les premières images montrent le favori des fans, les fans paniquent !

Comment Ahsokajoué par Rosario Dawson, ressemble à une série d’action en direct, nous savons depuis au moins Le Mandalorien. Mais depuis Célébration Star Wars 2023 elle brille sous un nouveau jour, car la première bande-annonce de la série DisneyPlus a été officiellement publié.

Nous vous avons ici Bande annonce à « Ahsoka » intégré à nouveau ! Ne manquez pas les premières impressions.

Sabine Wren dans une série en direct : les fans paniquent devant la bande-annonce d’Ahsoka

En plus du personnage principal réel, il y a d’autres personnages que nous connaissons déjà du guerres des étoiles-Connaître l’univers. A côté d’un Premier regard sur le Grand Amiral Thrawn il y a, entre autres, le Mandalorien Sabine Wren à voir – pour la première fois dans un média d’action en direct « Star Wars ».

Surtout pour les téléspectateurs Star Wars : Rebelles c’est une expérience émouvante car ils connaissent le personnage depuis de nombreuses années. Sabine Wren est l’un des personnages principaux de « Star Wars : Rebels » et à ce titre, elle a déjà conquis le cœur des fans.

Ahsoka rencontre Sabine ! © Disney/Lucasfilm

Après la première apparition en direct de Zéb d’autres personnages principaux de Rebels suivront. Le producteur Dave Filoni est convaincu que ses personnages finiront par arriver sur grand écran :

«Maintenant, je travaille dans l’action en direct ici. Je suis à l’aise avec ces personnages, je les connais, je les aime et j’aime les voir autour. »

Comment le réseau réagit-il à la révélation Sabine ?

Les internautes sur le net ont presque la bande-annonce dix millions de fois vu. Et les commentaires sur la révélation de Sabine Wren ne pourraient pas être plus positifs. Tout le monde est content et pense que l’actrice Natasha Liu Bordizzo s’adapter parfaitement.

Nous incluons quelques commentaires du Web pour vous ici! Mais qu’est ce que tu penses? Natasha Liu Bordizzo est-elle un bon choix pour le rôle ?

