« Vikings »: le temps où Ragnar n’a rien dit dans un chapitre mais personne n’a remarqué

« Vikings», La série également connue sous le nom de« Vikings »en espagnol, est basée sur les légendes du Viking Ragnar Lothbrok, l’un des héros les plus célèbres de la culture nordique, connu pour avoir pillé la Northumbrie, la France et la Grande-Bretagne. Dans l’histoire, quelque chose s’est produit qui se produit rarement: le personnage principal meurt.

Travis Fimmel joué Ragnar Lothbrok au cours des quatre premières saisons de « Vikings« , la série historique à succès créée et écrite par Michael Hirst afin de Chaîne historique. La mort de ce héros a été un coup dur pour les fans de la série, ce qui a sans aucun doute suscité la curiosité d’en savoir plus sur ce personnage mythique.

Mais à l’intérieur « Vikings« , la conspiration de Ragnar Lothbrok sur sa propre mort était en fait sa plus grande victoire. Dans la première saison, Ragnar C’était un simple fermier, mais sa curiosité pour le monde l’a amené à naviguer vers l’ouest et à mener des raids en Angleterre. En chemin, il s’est fait des ennemis et en les battant, il est devenu le Comte de Kattegat et plus tard dans un roi.

C’était dans le saison 4 de « Vikings», la chute de Ragnar Lothbrok. Il a développé une toxicomanie, a subi une défaite dévastatrice lors du deuxième siège de Paris et a disparu de Kattegat pendant de nombreuses années par la suite. Quelque chose de curieux avant son départ de la série était que dans le dernier épisode de la saison 2, Ragnar il n’a pas dit un mot. Voici les informations sur ce détail que beaucoup n’ont pas réalisé.

LE CHAPITRE DANS LEQUEL RAGNAR DE «VIKINGS» DIT RIEN ET PERSONNE RÉALISÉ

Travis Fimmel joue Ragnar Lothbrok, l’un des héros nordiques légendaires les plus connus et notoire comme le fléau de l’Angleterre et de la France (Photo: History Channel)

Ragnar Lothbrok il est finalement devenu roi à la fin de la deuxième saison de « Vikings » dans la fin excitante, « La prière du Seigneur ». Cependant, les fans qui ont revu les épisodes classiques sur Vidéo Amazon Prime ils furent surpris de se souvenir que l’impitoyable guerrier viking avait tout accompli sans dire un mot.

Travis Fimmel a pris un risque énorme pour la fin du voyage de Ragnar Lothbrok devenir roi lors de la deuxième saison de « Vikings ». Dans la finale de la saison, « La prière du Seigneur », le protagoniste sanguinaire de la série Chaîne historique a surpris le public en disant à peine un mot pendant tout l’épisode.

L’intégralité de la série a été écrite par le showrunner et l’historien Michael Hirst depuis que « Vikings » commencé sur 2013. Cependant, la décision la plus expérimentale de la série à ce jour était en fait l’idée de la série elle-même. Fimmel. Lors d’une rétrospective de la Comic Con qui a annoncé la finale de la série l’année dernière, Hirst Il a rappelé que la star australienne avait lancé l’idée radicale lors de la production.

L’ère de Ragnar et de ses fils a pris fin, mais l’histoire des Vikings ne l’a pas été et elle s’est poursuivie pendant 6 saisons (Photo: Vikings / Netflix)

Il expliqua: «Travis m’a dit: ‘Pensez-vous que ce serait peut-être une bonne idée si je ne dis rien dans cet épisode sauf la prière du Seigneur?’ « Et j’ai dit, ‘eh bien, vous êtes dans beaucoup de scènes’ et il a dit ‘oui, mais je peux le faire en regardant, je n’ai rien à dire' ». Heureusement, leur collaboration risquée a porté ses fruits et les fans se souviennent avec tendresse de la finale de la saison deux comme un moment fort du drame historique de longue date.

Bien que la série ait présenté l’un des moments les plus violents de Ragnar, le guerrier a décidé de ne prononcer qu’une partie du Notre-Père lors de sa dernière offre pour le trône de Kattegat. Il a également poussé des cris gutturaux après avoir frappé à la tête son rival, le Roi Horik, et l’a battu à mort. Les derniers instants de la deuxième saison ont laissé aux fans l’image puissante de Ragnar assis au sommet de la falaise de Preikestolen, saisissant le « Épée du roi » de Horik.

Ce n’est que lorsque de nombreux spectateurs ont revu « Vikings » qu’ils ont réalisé que Ragnar n’avait pas dit un mot dans le dernier épisode de la saison 2. (Photo: Histoire)

Quand ils ont écouté l’épisode en question pour la première fois, même les fans du « Vikings » les plus dévoués n’ont remarqué le changement qu’au milieu de la fin. Un spectateur a dit dans Reddit: « Un quatrième dans la série et Ragnar n’a toujours pas dit de réplique. » « J’aime la façon dont ils montrent juste Ragnar debout à l’arrière-plan alors qu’ils regardent ses plans se réaliser. »a souligné un autre.

Ce à quoi un autre spectateur perplexe a répondu: « Sérieusement, a-t-il même parlé de cet épisode autre que son hurlement? » Au cours du panel susmentionné de la Comic Con, Hirst a admis qu’il était initialement préoccupé par le fait que les studios derrière « Vikings » ils n’approuveraient pas le plan Fimmel. Continu: «J’ai dit de ne le dire à personne. Ne le dis pas à MGM. Ne raconte pas l’histoire. Comme personne ne le permettrait, votre personnage principal ne dit pas ce qu’il y a sur la page qu’il a approuvée. «

« Donc nous l’avons fait et je ne pense pas que quiconque l’ait remarqué, personne n’a réalisé qu’il n’a rien dit parce qu’il était toujours sur les lieux. ». Heureusement, Travis Fimmel il est resté aussi convaincant que le roi viking emblématique que jamais, et la série médiévale populaire a pu se poursuivre pendant quatre saisons supplémentaires.