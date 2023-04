Le clip exclusif de Cherry a Alexandria Trewhitt mentant de façon comique pour voir un médecin

Cerise, qui a remporté le prix du public à Tribeca en 2022, arrive en salles le 14 avril, suivi d’une sortie VOD/Digital le 21 avril. C’est un film doux, flou, drôle et plutôt triste qui aborde un sujet idéologiquement explosif (l’avortement) avec sensibilité et humour, sans jamais se sentir politiquement didactique. L’étude du personnage doux met en vedette Alexandria Trewhitt dans le rôle de Cherry, une vingtaine sans but qui découvre qu’elle est enceinte de 10 semaines et doit prendre une décision importante.





Le film a été réalisé avant le renversement de Roe v. Wade, et sa projection à Tribeca a été une affaire joyeuse mais obsédante, avec tout le monde préoccupé par l’avenir des droits de l’homme. En tant que tel, Cerise est un film important qui étend la compassion et la compréhension à travers les problèmes, et adoucit la dureté habituelle du débat sur l’avortement. En fin de compte, cependant, c’est un regard drôle et émouvant sur une femme sans but quelque peu représentative de sa génération. Découvrez notre clip exclusif ci-dessous.

Alexandria Trewhitt joue le rôle de Cherry

Dans le clip, Cherry ment maladroitement dans le cabinet d’un médecin pour vérifier sa grossesse et s’enquérir d’un avortement. Avec un petit cœur sur la joue et des patins à roulettes en guise de chaussures, Cherry agit comme une gamine de 12 ans coincée dans le corps d’une femme de 25 ans. Elle travaille (et est renvoyée) d’un magasin de style Party City. Son petit ami et le père de son fœtus est un DJ en herbe, qui joue un « set » dans un bowling lorsque Cherry lui révèle sa grossesse. Bref, ses réserves sur la maternité sont compréhensibles.

Cerise suit son protagoniste tout au long de la journée alors qu’elle patine jusqu’à la maison de ses parents, rencontre son père, retrouve son petit ami, a une rencontre fortuite avec son ancienne troupe de rollers professionnelle et a un débat interne sur l’opportunité de se faire avorter. C’est un film tacheté de soleil avec de longs travellings qui suivent Cherry dans les rues californiennes, le travail de caméra semblant dériver et être presque aussi sans but que le personnage lui-même.

Trewhitt n’avait jamais fait de patin à roulettes avant le film et a passé six semaines avec un entraîneur pour se préparer. Elle fait un excellent travail ici, combinant un chaos aléatoire avec une sorte de grâce physique; elle est infiniment charmante et remplit pratiquement toutes les images du film. Trewhitt a également un petit rôle dans la série Netflix De zéroet apparaîtra également dans le prochain film des frères Russo, L’état électriqueavec Chris Pratt et Millie Bobby Brown.

Le film a une ambiance similaire à Enfant évident avec quelques clins d’œil visuels et narratifs au grand film d’Agnès Varda. Cléo de 5 à 7. Cherry a été réalisé par Sophie Galibert et co-écrit par Galibert, Arthur Cohen et Anne-Claire Jaulin. En face de Trewhitt, le film met en vedette Dan Schultz, Joe Sachem, Darius Levanté, Sandy Duarte, Alice Bang, Hannah Alline, Angela Nicholas, Melinda DeKay et Charlie S. Jensen. Il est produit par Cherry Film, Monday Pictures et Manny Films, et sera distribué par Entertainment Squad dans les salles le 14 avril, et en VOD et numérique à partir du 21 avril. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.