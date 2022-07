Reba McEntire et Melissa Peterman se réuniront dans The Hammer de Lifetime

Il semble que Reba ne puisse toujours pas ébranler Barbra Jean toutes ces années plus tard.

Reba McEntire et son ancien Réba co-vedette Mélissa Peterman se réunissent pour Lifetime’s Le marteau, un drame policier inspiré de la vie du juge de circuit itinérant Kim Wanker. Deadline rapporte que McEntire sera productrice exécutive du film, sa deuxième collaboration avec Lifetime après celle de l’année dernière Le Noël au diapason de Reba McEntire.

McEntire jouera le rôle de Kim « The Hammer » Wheeler, l’un des derniers juges itinérants en Amérique. Wheeler est désigné juge du 5e district du Nevada – un tronçon désolé et sans foi ni loi entre Las Vegas et Reno – lorsque le juge en titre décède. L’avocate fougueuse, connue pour sa justice sans fioritures, gagne rapidement le surnom de « The Hammer » alors qu’elle établit la loi rapidement et strictement. Peterman rejoint le casting en tant que sœur de Kim, Kris, propriétaire d’un bordel et principal suspect dans la mort suspecte de l’ancien juge.

Le partenaire réel de McEntire, Rex Linn (Expert : Miami) incarnera le mystérieux cow-boy Bart Crawford, avec Kay Shioma Metchie (Tout à fait normal) dans le rôle de Vicky, une huissière stricte et amie proche de Kim.

Par échéance, Le marteau est produit par The Cartel et Pahrump Pictures. Stan Spry, Eric Woods, Anthony Fankhauser, Steven St. Arnaud exécutif produit aux côtés de McEntire; Jeff Beesley a réalisé le film à partir d’un scénario de Karen Wyscarver et Sanford Golden.

La Réba Les co-stars sont devenues des amis proches pendant le tournage

Courant de 2001 à 2007, Réba a suivi Reba Hart (McEntire), une mère célibataire qui travaillait trop dur, aimait ses enfants et ne s’arrêtait jamais, même lorsque son mari Brock (Christopher Rich) l’a quittée pour sa maîtresse, Barbra Jean (Peterman). Bien que Reba passe la majeure partie du spectacle à essayer de se distancer de la nouvelle épouse idiote et toujours joyeuse, les deux finissent par devenir amis à la fin de la série.





McEntire et Peterman sont également devenus des amis proches dans la vraie vie pendant le tournage et ont travaillé ensemble sur une poignée de projets depuis Réba enveloppé.

« Nous aimons simplement passer du temps, nous amuser, jouer et travailler ensemble », a déclaré McEntire à Access Hollywood dans une interview en 2020 où Peterman a surpris la star de la musique country en tant qu’invité (ci-dessus). Les deux ont parlé de la possibilité d’un Réba redémarrage et un podcast qu’ils ont lancé, Vivre et apprendre avec Reba McEntire. Le duo est également apparu ensemble sur CMT La classe ouvrièrede forme libre Bébé papa, et les deux reviennent sur CBS’ Jeune Sheldon.

Une date de sortie pour Le marteau est toujours TBA.