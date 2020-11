Deux Mercedes-Benz SL R 129 sont en vente qui n’ont jamais été immatriculées

Étaient-ils trop vieux? Après tout, les deux Mercedes-Benz SL R 129 mis en évidence ici sont de 2001 et 2002, lorsque le successeur, la génération R 230 (présentée en 2001), était déjà connu. Ils n’ont peut-être tout simplement pas été en mesure de trouver des acheteurs. De plus, la SL R 129 n’avait plus rien – elle a été lancée à l’origine en 1989!

D’autre part, nous pouvons être en présence d’un acte délibéré de la part des concessionnaires qui auraient dû les vendre. Ils ont conservé ces derniers exemplaires de cette génération de SL pour pouvoir les vendre, des années plus tard, à n’importe quel collectionneur, peut-être à un prix supérieur lorsqu’ils étaient neufs.

Eh bien, quelle qu’en soit la raison, la vérité est que ces deux exemplaires de la sublime Mercedes-Benz SL R 129 n’ont jamais été immatriculés et sont désormais à la recherche d’un nouveau propriétaire.

Et ils vont être payés cher pour cela, avec chacun 135 mille dollars, environ 114 mille euros, pas loin de ce que coûterait une SL «toute neuve» – aux États-Unis, où ils sont à vendre, dans le Le centre classique de Mercedes-Benz à Irvine, en Californie, est encore plus cher qu’un nouveau SL – et une nouvelle génération est déjà là.

SL 500 Silver Arrow Edition

Le premier exemple est une SL 500 Silver Arrow Edition – malheureusement sans images, sauf celle que vous pouvez voir ci-dessus, qui ressemble à un montage photo – à partir de 2002, une édition spéciale et limitée uniquement pour les USA et le Royaume-Uni. 1515 exemplaires de ce SL 500 ont été expédiés aux États-Unis, plus 100 exemplaires du SL 600.

Comme c’était toujours la coutume, il y avait une correspondance directe entre la dénomination et la capacité du moteur. Ainsi, sous le capot se trouvait un V8 d’une capacité de 5,0 l et d’une puissance de 306 ch, capable de garantir 6,5 secondes dans le 0-100 km / h et une vitesse maximale de 250 km / h. Ce V8, malheureusement, n’a vu pratiquement aucune action au cours de ses 18 années de vie, car l’odomètre enregistre seulement 142 miles, soit 229 km.

L’édition Silver Arrow a ajouté une série de caractéristiques uniques telles que la peinture … Silver Arrow, toit rigide de la même couleur, plusieurs détails en aluminium poli, roues au design exclusif avec 18 ″, phares au xénon (vous vous en souvenez?) Et intérieur noir avec contrastes en gris «argent métallique» dans divers revêtements en cuir.

Cette édition spéciale comprenait également un changeur de six CD à l’arrière, des sièges chauffants et un accessoire exclusif sous la forme d’un étui (professionnel) avec finition en aluminium, un porte-clés et un stylo, ainsi qu’un certificat d’authenticité. pour chaque unité.

SL 600

La deuxième unité, jamais immatriculée, à vendre, est une SL 600 2001, qui n’a que 687 km. La nomenclature 600 était synonyme de V12. Le long capot de la SL lui a également permis d’accueillir le plus noble des moteurs, le V12 de 6,0 l (M 120) qui avait été créé par la Classe S (W 140) au début des années 1990.

Fait intéressant, malgré la puissance de 394 ch, elle n’était pas beaucoup plus rapide que la SL 500, atteignant 100 km / h en 6,1 secondes – la R 129 a toujours été plus un roadster de luxe qu’une agile sportive.

De couleur noire, l’extérieur a été enrichi d’un pack style AMG (spoiler avant, jupes latérales, jantes), tandis que l’intérieur en cuir noir est également doté d’applications en noyer.

Donneriez-vous 135 000 € pour l’une de ces copies, sachant qu’il est possible de trouver d’autres SL R129 de la même hauteur pour une fraction de ce montant?