Power Book II : Ghost a confirmé sa troisième saison

Après le succès de Pouvoir, 50 centimes Oui Courtney A. Kemp se sont associés pour conclure un nouveau spin-off de cette saga. Livre de Pouvoir II : Fantôme, met l’accent sur Tariq, le personnage joué par Michael Rainey Jr., qui cherche à échapper à la vie d’un criminel auquel il semble prédestiné à cause de son père. Tariq fait tout pour échapper à ce fantôme mais tout ce qui se passe le pousse de plus en plus à se mettre à sa place.

Avec deux saisons publiées, que vous pouvez voir à travers Starz joue, il vient d’être confirmé qu’il y aura un troisième versement. La nouvelle a été révélée ce jeudi, lorsqu’il a été confirmé que le showrunner sera Brett mahoney et le tournage commencera au début de l’année prochaine. « Le succès continu et la force culturelle de l’Univers Pouvoir sont sans précédent, et les fans ont clairement encore faim de plus Livre de Pouvoir II : Fantôme« , a-t-il assuré Jeffrey Hirsch, président et chef de la direction de STARZ.

Le responsable du signal a expliqué que l’idée est que les travaux de production commencent peu de temps avant la première d’un nouveau spin-off, Livre de Pouvoir IV : Force. Dans la deuxième saison, Tariq cela commence par le fardeau d’avoir mis fin à la vie de son professeur, éloigné de sa famille. L’aide de vos contacts, comme Davis MacLeanIl sera essentiel de se remettre sur les rails. Entre les deux, un nouveau méchant émergera, connu sous le nom de Mecque.

Daniel Sunjata, chargé d’interpréter La Mecque, s’est entretenu avec Spoiler

Juste avant la première de la deuxième saison de Fantôme, le 21 novembre dernier, Daniel sunjata bavardé avec Divulgacher sur ce que c’était de rejoindre cette production de Starz joue. L’acteur a assuré que c’était « Le personnage le plus violent que j’aie jamais joué » et quoi « enthousiasme » beaucoup à rejoindre Pouvoir, puisqu’il était un fidèle adepte des précédents volets de la fiction. Quand on parle de son travail avec 50 centimes, a noté qu’il ne l’avait vu qu’une seule fois mais que « Il faisait chaud et m’a bien accueilli ».

Parmi les aspects les plus importants pour devenir Mecque, Sunjata noté l’aspect physique. Pour être le méchant de la série, il a dû se teindre la barbe et se raser les cheveux. « Lorsque vous essayez de gagner du muscle ou de la graisse, quelque chose de plus gros ou de plus petit, vous avez généralement besoin de plus de temps. Je n’avais pas beaucoup de temps. Mais je dirais que changer mon apparence physique était la clé pour que je puisse entrer dans la tête de Mecque« , a-t-il affirmé. Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview dans ce lien.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂