Rogue One Star Donnie Yen envisagerait de revenir dans un futur projet Star Wars

Ip homme la star Donnie Yen serait intéressée à retourner dans une galaxie très, très loin et à reprendre son rôle de Rogue One dans un futur Guerres des étoiles projet. Alors que l’acteur n’attend pas exactement au téléphone un appel de Disney, il pense que, si cela doit être le cas, Chirrut Îmwe reviendra éventuellement sur les écrans.

« Eh bien, je l’envisagerais certainement. J’ai passé un bon moment à tourner Rogue One, et je suppose que les gens aiment mon personnage. Cela dépend vraiment, vous ne savez pas ce qu’ils pensent. Je laisse à Disney le soin de régler le problème. Nous verrons. Je crois au destin. Souvent, ce qui rassemble les gens dans un film, c’est une question de timing et de destin. »

Sorti en 2016 et réalisé par Gareth Edwards, Rogue One : Une histoire de Star Wars nous ramène à l’événement avant Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir et se concentre sur Felicity Jones en tant que Jyn Erso, une jeune femme renégat qui est détenue pour ses crimes contre l’Empire jusqu’à ce qu’elle soit libérée par l’Alliance rebelle. Le père de Jyn est emmené de force par l’Empire Galactique pour les aider à terminer l’Étoile de la Mort, et, quand elle grandit, Jyn rejoint un groupe de combattants de la résistance qui visent à voler les plans de l’Empire.

Donnie Yen joue le rôle de l’un des combattants de la liberté de Jyn, Chirrut Îmwe, un guerrier aveugle qui croit en la Force, est capable de l’utiliser dans une certaine mesure, et est devenu bien connu pour son mantra « Je ne fais qu’un avec la Force et le La force est avec moi. » Îmwe est la moitié d’un duo délicieusement charmant, l’autre étant Jiang Wen dans le rôle de Baze Malbus, un compagnon de longue date de Chirrut Îmwe et ancien gardien dévoué des Whills, maintenant un guerrier rebelle et un mercenaire. La paire s’est avérée être un grand succès, avec de nombreux Guerres des étoiles les fans espèrent voir leur amitié et leur histoire explorées dans un futur projet.

Les Guerres des étoiles la franchise est maintenant étendue de diverses manières grâce à Disney, et avec la popularité croissante de Donnie Yen à Hollywood, il est difficile d’exclure un retour possible. Bien sûr, avec la mort du personnage avec tout le monde à la fin du film, toute autre apparition devrait être dans une préquelle, quelque chose qu’un autre membre de Voleur un, Cassian Andor de Diego Luna, va bientôt l’explorer.

Sortie prévue en 2022 sur Disney+, Andor reprendra cinq ans avant les événements de Voleur un, avec la série qui suit l’espion rebelle Cassian Andor pendant les années de formation de la Rébellion. Si Andor peut avoir son propre spectacle, alors pourquoi pas Chirrut Îmwe et son pote Baze Malbus ?

Pour l’instant, Donnie Yen est occupé à ajouter son nom et son talent en arts martiaux au monde de John Wick dans la suite à venir John Wick : Chapitre 4. Aux côtés de Keanu Reeves, le personnage de Yen a depuis été décrit comme un « vieil ami du super assassin de Reeves, John Wick, qui partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ». Yen a vraiment apprécié le tournage de l’épisode d’action en déclarant récemment: « Je passe le meilleur moment à travailler avec eux dans ce film, (plus) que n’importe lequel de mes précédents films hollywoodiens. »

John Wick : Chapitre 4 doit sortir le 27 mai 2022.

